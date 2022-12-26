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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн дает возможность абонентам Тарифа UP выбрать новогодний подарок

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор анонсировал специальное новогоднее предложение для действующих и новых клиентов.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

До 15 января 2023 года все текущие и новые пользователи Тарифа UP получают возможность выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера (дополнительная опция на Тарифе UP) на месяц бесплатно. Абонентам Тарифа UP единоразово доступны 100 сот в подарок при их получении в приложении билайн с 5.12.2022 г. по 15.01.2023 г. для обмена на суперспособность аппера. При смене аппера остаток Гб или минут сгорает.

Все, что нужно клиенту, — зайти в мобильное приложение оператора, забрать подарочные 100 единиц бонусов билайна (соты) в подарок и обменять их на активацию суперспособности одного из апперов — виртуальных помощников Тарифа UP, которые "живут" в мобильном приложении оператора. Подключение доп. пакета/скидки (действует 30 д. с даты подключения; подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки) доступно на Тарифе UP (АП) при положительном балансе за соты в прил. билайн (12+), накопленные по Правилам начисления и использования сот. При смене аппера суперспособность отключается.

Так, например, суперспособность аппера-дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет сразу 50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги "Дели все" номерами. Доп. пакет действует в сети билайн (кроме Чукотского АО), при обмене на соты в прил. билайн.

Суперспособность панды Тапы — +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети, а робота Пинга — дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. Доп. пакет 1000 мин. на звонки на номера билайн РФ в сети билайн при обмене на соты в прил. билайн. Доп. пакет 30 мин. на звонки на ряд операторов ряда стран СНГ при обмене на соты в прил. билайн.

Напомним, что соты появились в Тарифе UP в октябре этого года — каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, клиент оператора получает три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 соту, а при выполнении всех трех в течение дня можно получить сразу 5 сот. Подробнее — на beeline.ru.

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