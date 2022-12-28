Под Самарой пожарные спасли мужчину и пожилую женщину

Во вторник, 27 декабря, примерно в 15:07, начался пожар в доме № 82а на ул. Маяковского в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела квартира на площади 20 кв. м. На борьбу с огнем направили девять человек. Они ликвидировали пожар в 15:27.

Пожарные спасли 91-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Кроме того, из дома эвакуировали 32 человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.