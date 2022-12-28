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Экономика и бизнес

ТРК "Космопорт": перезагрузка

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лидер по популярности среди самарцев с наибольшим количеством бутиков, кафе и зон развлечений в центре города, "Космопорт" врывается в 2023 год обновленным. Он продолжает удивлять и радовать своих посетителей. Приглашаем на небольшую экскурсию на машине времени, чтобы окунуться в прошлое и посмотреть в калейдоскоп изменений крупнейшего торгового комплекса в центре Самары, а заодно узнать планы у ТРК на ближайшее будущее.

Фото: предоставлено ТРК "Космопорт"

До 2007 года в центре города отсутствовали места притяжения горожан, где можно было бы приятно провести время за полезным досугом. Процветали вещевые рынки - до ближайшего молла большинству горожан добраться было нелегко.

В то время перед жителями города распахнул свои двери новый торгово-развлекательный комплекс с космонавтом на фасаде - первый самарский дистрибьютор крупнейших мировых брендов, таких как "Леруа Мерлен" и "Ашан". Грандиозное открытие ознаменовалось концертом с участием любимца публики - Димы Билана. На праздник собралось несколько тысяч посетителей - жителей и гостей города.

За десять лет "Космопорт" обретает популярность среди горожан благодаря неизменному качеству предлагаемых к покупке товаров и разнообразию выбора. Здесь мог найти товар для себя даже самый взыскательный и требовательный покупатель.

2017 год ознаменовался началом реновации торгового центра. Команда ТРК провела видоизменения цокольного этажа и зоны фудкорта. Торговая площадь значительно увеличилась благодаря строительству новой галереи. Был выполнен ремонт входных групп и зоны кинотеатра. Изменения проводились незаметно для гостей и безболезненно для арендаторов комплекса. Результат посетители оценили по достоинству, что стало вдохновением для дальнейших перемен.

В 2022 году к 15-летию ТРК логотип "космонавта" обрел новую форму, представ в образе шлема-скафандра под призмой русского авангарда. Простой и лаконичный дизайн айдентики "Космопорта" сейчас узнаваем каждым жителем Самары.

Юбилейный год стал испытанием на прочность для всего российского рынка ввиду ухода из страны большинства мировых брендов. ТРК "Космопорт" вывел на передовую позицию новые бренды и познакомил горожан с новыми лейблами, которые достойно заполнили ниши потребительской корзины.

Для комфортных покупок в ногу со временем продолжились работы по реновации облика здания и территории. Гостям стали доступны уличные площадки для отдыха, локации с современными интерьерами для фотосессий и обновленная навигация. Центральный вход стал стартовой точкой в путешествии в мир успешного шопинга.

2022 год завершается яркими открытиями: первый магазин в Самаре KARL LAGERFELD, крупнейший магазин BEEFRE в России и единственный в городе салон мужской одежды, обуви и аксессуаров с услугой индивидуального пошива рубашек, костюмов и верхней одежды - HENDERSON.

Каждый год ТРК "Космопорт" бросает вызов этому миру, конкурирует с собой вчерашним и побеждает, создавая уникальную городскую локацию.

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