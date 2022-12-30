В Самаре изменится автобусный маршрут № 61

С 31 декабря частично изменится маршрут автобуса №61, сообщает администрации города.
Новый маршрут:
- по направлению в сторону Хлебной площади: от конечной остановки "ТЦ Колизей" до остановки в районе дома №8б по ул. Солнечной - по существующей схеме, далее - по ул. XXII Партсъезда с остановкой в районе дома №184, затем - по дублеру ул. Ново-Садовой, ул. Советской Армии, дублеру ул. Ново-Садовой с остановкой в районе дома №164а и далее по своему маршруту;
- по направлению в сторону "ТЦ Колизей": до остановки "Улица Советской Армии" на дублере ул. Ново-Садовой в районе дома №285, далее - по ул. Советской Армии, ул. XXII Партсъезда с остановкой в районе дома №223, затем - по ул. Солнечной и далее по своему маршруту.
В результате на маршруте появятся две новые остановки в каждом направлении.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.