В Самаре изменится автобусный маршрут № 61

С 31 декабря частично изменится маршрут автобуса №61, сообщает администрации города.

Новый маршрут:

- по направлению в сторону Хлебной площади: от конечной остановки "ТЦ Колизей" до остановки в районе дома №8б по ул. Солнечной - по существующей схеме, далее - по ул. XXII Партсъезда с остановкой в районе дома №184, затем - по дублеру ул. Ново-Садовой, ул. Советской Армии, дублеру ул. Ново-Садовой с остановкой в районе дома №164а и далее по своему маршруту;

- по направлению в сторону "ТЦ Колизей": до остановки "Улица Советской Армии" на дублере ул. Ново-Садовой в районе дома №285, далее - по ул. Советской Армии, ул. XXII Партсъезда с остановкой в районе дома №223, затем - по ул. Солнечной и далее по своему маршруту.

В результате на маршруте появятся две новые остановки в каждом направлении.