АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство и ввело в эксплуатацию два технологических резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции "Похвистнево" в Самарской области.

Строительство резервуаров вертикальных стальных (РВС) объемом 2 тыс. куб. м каждый, велось с июля 2021 года на месте ранее демонтированных железобетонных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды.

Для возведения емкостей использовано около 120 т металлоконструкций. Диаметр каждого резервуара — 15,18 м, высота стенки — 11,92 м. Новые РВС оснащены полным комплектом оборудования, обеспечивающим их безаварийную работу. Построены кабельные эстакады, обустроены защитные обвалования и каре для резервуаров.

Для обустройства систем электроснабжения, электрохимзащиты, автоматизации и связи проложено порядка 1 км технологических трубопроводов, свыше 15 км кабельно-проводниковой продукции. Построены площадки обслуживания оборудования, смонтирована установка пенного пожаротушения, производственно-дождевая канализация.

Все оборудование отвечает современным требованиям типовых проектных решений, применяемым при строительстве объектов трубопроводного транспорта нефти. Использованные при строительстве материалы характеризуются повышенной износостойкостью и прочностью.

Успешно проведенное 72-часовое комплексное опробование подтвердило работоспособность и максимальную степень надежности резервуара и всех вспомогательных систем. Соответствие РВС всем правилам и нормам технических регламентов подтверждено Ростехнадзором.

Работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение технологической надежности резервуарных парков.