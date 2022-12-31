В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги традиционного новогоднего благотворительного марафона. Волонтеры помогли воспитанникам детских домов и социально-реабилитационных центров в регионах присутствия предприятия, многодетным семьям, пожилым людям.

Сотрудники аппарата управления в г. Самаре провели традиционную благотворительную ярмарку, на которой реализованы поделки и сувениры, изготовленные руками воспитанников Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск Самарской области. Впервые в акции приняли участие ветераны предприятия, которые представили на ярмарке изделия и картины, выполненные своими руками. Средства, собранные в ходе акции, переданы в детское учреждение для приобретения оборудования для центра детских инициатив в рамках школьного движения "Орлята России".

Новогодняя волонтерская акция "Елка желаний" была организована в аппарате управления и в Волгоградском районном нефтепроводном управлении (РНУ). Работники предприятия приобрели подарки для детей-сирот, проживающих в ГКСУ СО "Новоаннинский социально-реабилитационный центр" в Волгоградской области, закуплена бытовая техника. Также волонтеры передали подарки для детей, находящихся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы им. Н. Н. Ивановой.

Сладкие подарки и игрушки получили подопечные Центра социальной помощи семье и детям г. Саратова. Воспитанники социально-реабилитационного центра "Аистенок" и школы-интерната г. Бугуруслана, а также дети из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья были приглашены на новогоднее представление в театр имени Н. В. Гоголя. Волонтеры линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" поздравили детей из приюта ГКУ Самарской области "Кинель-Черкасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнечный" в п. Подгорный, приобрели телевизор в комнату психологической помощи, а в школу-интернат села Малый Толкай — проектор.

В ходе благотворительного марафона сотрудниками Самарского РНУ было собрано почти 300 тыс. руб. На эти средства были приобретены подарки и организовано новогоднее представление для воспитанников ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья в с. Камышла Самарской области. Кроме того, своими силами работники РНУ отремонтировали пять спальных комнат в детском учреждении.

Помощь детям — одно из важных направлений корпоративного волонтерского движения АО "Транснефть - Приволга". Всего волонтеры подготовили более семисот детских подарков для воспитанников из 8 социальных учреждений. Также в рамках благотворительного марафона проведен сбор денежных средств и приобретена бытовая техника, необходимая социальным учреждениям.

Кроме того, новогодняя акция проведена и для людей без определенного места жительства, проживающих в автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения "Милосердие" в г. Волгограде.

Всего в рамках благотворительного марафона, проходившего с начала декабря, в аппарате управления и в филиалах акционерного общества организованы 17 волонтерских акций, в них приняли участие более 2 тыс. человек.