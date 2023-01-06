Самару от снега убирают около 200 спецмашин

В связи с изменившимися погодными условиями, самарские службы благоустройства скорректировали перечень работ на всех городских территориях, в том числе улично-дорожной сети.
"Согласно полученной от синоптиков информации, снегопад продлится до 16:00–17:00. Работы на улично-дорожной сети ведутся в нескольких направлениях. По проезжим частям и тротуарам патрулируют снегоочистительные машины, ведется обработка противогололедными реагентами — во избежание образования ледяных накатов. При этом дорожные службы продолжают формировать снежные валы, уже в ночную смену самосвалы смогут вывезти их на спецплощадки для временного складирования снега. Предприятия МАУ "Парки Самары" и "Самарская Набережная", МП "Спецремстройзеленхоз" также ведут расчистку подведомственных территорий. Также в перечне работ, актуальных сегодня — перед наступающим Рождеством, уборка подъездов и подходов к храмам, в которых пройдут службы", — сообщил заместитель главы Самары, руководитель депгорхоза Олег Ивахин.
Сегодня в дневную смену в уборке улично-дорожной сети города задействуют 218 уборщиков территорий и 137 единиц техники. По состоянию на 8:00 основной ход по проезжим частям прочищен и обработан противогололедными реагентами, тротуары очищены на 50%.
На уборке внутриквартальных территорий в дневную смену — 52 единицы техники и 2857 дворников. В этом направлении работа входит в активную фазу и продолжится в течение всего дня.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа