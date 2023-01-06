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ЖКХ и благоустройство Общество

Самару от снега убирают около 200 спецмашин

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с изменившимися погодными условиями, самарские службы благоустройства скорректировали перечень работ на всех городских территориях, в том числе улично-дорожной сети.

"Согласно полученной от синоптиков информации, снегопад продлится до 16:00–17:00. Работы на улично-дорожной сети ведутся в нескольких направлениях. По проезжим частям и тротуарам патрулируют снегоочистительные машины, ведется обработка противогололедными реагентами — во избежание образования ледяных накатов. При этом дорожные службы продолжают формировать снежные валы, уже в ночную смену самосвалы смогут вывезти их на спецплощадки для временного складирования снега. Предприятия МАУ "Парки Самары" и "Самарская Набережная", МП "Спецремстройзеленхоз" также ведут расчистку подведомственных территорий. Также в перечне работ, актуальных сегодня — перед наступающим Рождеством, уборка подъездов и подходов к храмам, в которых пройдут службы", — сообщил заместитель главы Самары, руководитель депгорхоза Олег Ивахин.

Сегодня в дневную смену в уборке улично-дорожной сети города задействуют 218 уборщиков территорий и 137 единиц техники. По состоянию на 8:00 основной ход по проезжим частям прочищен и обработан противогололедными реагентами, тротуары очищены на 50%.

На уборке внутриквартальных территорий в дневную смену — 52 единицы техники и 2857 дворников. В этом направлении работа входит в активную фазу и продолжится в течение всего дня.

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