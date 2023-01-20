Тольяттинский режиссер получил престижную награду за фильм о слежке

Режиссер из Тольятти Филлип Ефимов получил диплом всероссийского фестиваля "Белая птица" за лучшее режиссерское решение, сообщает "КП-Самара". Фильм "Правда, они красивые?" основан на реальных событиях из жизни режиссера. Сюжет почти детективный.

Главный герой фильма вместе с другом решают проследить за совершенно незнакомым человеком. Но все оказывается не так просто, как думается, и эта слежка в результате меняет самих героев. А еще — вскрывает более глубокие проблемы современного общества, где под присмотром оказываются все. Все время, пока длится фильм, у зрителя создается впечатление, будто бы он сам наблюдает за передвижениями незнакомца.

"Я подрабатывал официантом в одном из летних кафе Тольятти, собирая средства на поездку в столицу. А заодно — наблюдал за людьми. И заметил подозрительного мужчину, который все время ходил мимо. Мы с другом решили за ним проследить и даже начали воплощать эту идею в жизнь. Конечно, через какое-то время мы его след потеряли, но впечатления были очень неоднозначные. Частично они легли в основу фильма", — рассказал изданию режиссер.

Филипп признается: он не питал особых надежд, отправляя дебютную работу на конкурс. Тем больше была его радость, когда пришло известие — короткометражка в числе победителей.

"Я иллюзий не питал. Мне просто хотелось побыть в фестивальной компании, послушать людей, понять, как все работает. Награду получал лично, в Казани. Конечно же чувствовал радость, но мне бы хватило даже диплома финалистов", — рассказал молодой режиссер.