Тольяттинский режиссер получил престижную награду за фильм о слежке

Режиссер из Тольятти Филлип Ефимов получил диплом всероссийского фестиваля "Белая птица" за лучшее режиссерское решение, сообщает "КП-Самара". Фильм "Правда, они красивые?" основан на реальных событиях из жизни режиссера. Сюжет почти детективный.
Главный герой фильма вместе с другом решают проследить за совершенно незнакомым человеком. Но все оказывается не так просто, как думается, и эта слежка в результате меняет самих героев. А еще — вскрывает более глубокие проблемы современного общества, где под присмотром оказываются все. Все время, пока длится фильм, у зрителя создается впечатление, будто бы он сам наблюдает за передвижениями незнакомца.
"Я подрабатывал официантом в одном из летних кафе Тольятти, собирая средства на поездку в столицу. А заодно — наблюдал за людьми. И заметил подозрительного мужчину, который все время ходил мимо. Мы с другом решили за ним проследить и даже начали воплощать эту идею в жизнь. Конечно, через какое-то время мы его след потеряли, но впечатления были очень неоднозначные. Частично они легли в основу фильма", — рассказал изданию режиссер.
Филипп признается: он не питал особых надежд, отправляя дебютную работу на конкурс. Тем больше была его радость, когда пришло известие — короткометражка в числе победителей.
"Я иллюзий не питал. Мне просто хотелось побыть в фестивальной компании, послушать людей, понять, как все работает. Награду получал лично, в Казани. Конечно же чувствовал радость, но мне бы хватило даже диплома финалистов", — рассказал молодой режиссер.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?