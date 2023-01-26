Елена Лапушкина одобрила строительство ветклиники в Советском районе

Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной опубликовала постановление о предоставлении разрешения на строительство новой ветеринарной клиники в Советском районе города.
Заявителем выступало ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".
Напомним, в декабре 2022 года прошли общественные обсуждения. На повестке стоял вопрос освоения земельного участка площадью 4028 кв метров на ул. Печерской. Горожане не стали протестовать против появления клиники для животных, и мэрия разрешила застраивать территорию.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?