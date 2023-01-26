В Самаре День студента отметили квестом, караоке-баттлом и студенческой медовухой

Более 200 студентов радовались окончанию сессии в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна 25 января. Поздравление с Днем российского студенчества от главы региона, секретаря Самарского реготеделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова они получили при помощи современных технологий - в онлайн-формате.

Самые ответственные за студенческую жизнь и дисциплину в колледже - старосты - образовали 7 команд, которые и продолжили интеллектуальное состязание на тему исторических событий Великой Отечественной войны и стали участниками квест-игры "Наша Победа".

Отличников учебы и спорта, лучших волонтеров и общественников "Самарского центра развития добровольчества" отметили поздравительными адресами губернатора Самарской области. Почетным гостем мероприятия стала известный самарский политик и депутат Самарской губернской думы, заместитель секретаря Самарского реготеления партии "Единая Россия" Марина Сидухина.

"Этот день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. Всегда с удовольствием вспоминаю годы собственного студенчества - самого яркого, насыщенного событиями времени, маленькой эпохи смелых планов и начинаний. Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять социальную инфраструктуру региона, развивать науку", - отметила Марина Сидухина.

"Дорогие студенты, вы - главный интеллектуальный и творческий потенциал региона. Вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, а ваши знания, умения и навыки будут помогать в развитии Самарской области", - отметила парламентарий.

"Мы все - студенты, независимо от возраста, уверена директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова. Важный показатель принадлежности к студентам - это активная жизненная позиция, в том числе и волонтерская деятельность, считает руководитель "Самарского центра развития добровольчества".

Татьяна Санникова рассказала о старте нового проекта "Народная сеть", благодаря которому участники СВО получат маскировочные сетки для важных стратегических объектов и техники. Плести сети будут волонтеры "Центра" и студенты колледжа. К проекту может присоединится любой желающий, и не обязательно студенческого возраста.

"Я очень рада, что партийные проекты "Единой России" поддерживают многие студенты, которые входят в число сторонников партии. Есть ребята, которые планируют вступить в партию, они этим гордятся. Есть среди студентов и молодогвардейцы, и просто активные люди всех возрастов. Поэтому всех поздравляю с Днем студента и желаю оставаться в душе такими же социально активными", - подчеркнула Татьяна Санникова.

Завершился студенческий праздник караоке-баттлом первокурсников, непременным чаепитием и дегустацией студенческой безалкогольной медовухи, изготовленной по особому рецепту.

Напомним, что организаторами мероприятия стали региональный совет сторонников партии "Единая Россия" и Самарский центр развития добровольчества.