В Самаре День студента отметили квестом, караоке-баттлом и студенческой медовухой

Более 200 студентов радовались окончанию сессии в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна 25 января. Поздравление с Днем российского студенчества от главы региона, секретаря Самарского реготеделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова они получили при помощи современных технологий - в онлайн-формате.
Самые ответственные за студенческую жизнь и дисциплину в колледже - старосты - образовали 7 команд, которые и продолжили интеллектуальное состязание на тему исторических событий Великой Отечественной войны и стали участниками квест-игры "Наша Победа".
Отличников учебы и спорта, лучших волонтеров и общественников "Самарского центра развития добровольчества" отметили поздравительными адресами губернатора Самарской области. Почетным гостем мероприятия стала известный самарский политик и депутат Самарской губернской думы, заместитель секретаря Самарского реготеления партии "Единая Россия" Марина Сидухина.
"Этот день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. Всегда с удовольствием вспоминаю годы собственного студенчества - самого яркого, насыщенного событиями времени, маленькой эпохи смелых планов и начинаний. Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные проекты, укреплять социальную инфраструктуру региона, развивать науку", - отметила Марина Сидухина.
"Дорогие студенты, вы - главный интеллектуальный и творческий потенциал региона. Вы сможете достойно реализовать все свои мечты и надежды, а ваши знания, умения и навыки будут помогать в развитии Самарской области", - отметила парламентарий.
"Мы все - студенты, независимо от возраста, уверена директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, председатель Регионального совета сторонников Татьяна Санникова. Важный показатель принадлежности к студентам - это активная жизненная позиция, в том числе и волонтерская деятельность, считает руководитель "Самарского центра развития добровольчества".
Татьяна Санникова рассказала о старте нового проекта "Народная сеть", благодаря которому участники СВО получат маскировочные сетки для важных стратегических объектов и техники. Плести сети будут волонтеры "Центра" и студенты колледжа. К проекту может присоединится любой желающий, и не обязательно студенческого возраста.
"Я очень рада, что партийные проекты "Единой России" поддерживают многие студенты, которые входят в число сторонников партии. Есть ребята, которые планируют вступить в партию, они этим гордятся. Есть среди студентов и молодогвардейцы, и просто активные люди всех возрастов. Поэтому всех поздравляю с Днем студента и желаю оставаться в душе такими же социально активными", - подчеркнула Татьяна Санникова.
Завершился студенческий праздник караоке-баттлом первокурсников, непременным чаепитием и дегустацией студенческой безалкогольной медовухи, изготовленной по особому рецепту.
Напомним, что организаторами мероприятия стали региональный совет сторонников партии "Единая Россия" и Самарский центр развития добровольчества.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.