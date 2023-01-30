Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2022 год. Всего выпущено 45 230 единиц специализированной продукции на сумму 523 млн руб.

ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Другим видом деятельности базы является — ремонт и обслуживание. В течение минувшего года выполнен ремонт около 300 единиц оборудования.

Номенклатура продукции ЦБПО включает более 230 позиций. Продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Основными потребителями выпущенной продукции являются организации системы "Транснефть".

В числе производимых изделий — машины для безогневой резки труб пяти модификаций, приспособления для перекрытия патрубков, ледорезные установки, кожухи утепления наружного оборудования резервуаров. В минувшем году в рамках освоения новых видов продукции началось производство ручного трубореза и новых типов резинотехнических изделий для торцовых уплотнений насосов.

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции проводится в рамках программы импортозамещения. Так, изготовленный ЦБПО ручной труборез успешно заменил аналог иностранного производства и позволил производить работы на технологических трубопроводах в стесненных условиях и труднодоступных местах. Кроме того, разработана конструкция модернизированных лотков затвора плавающей крыши резервуара. В оборудование включены фильтрующие элементы, которые позволят сорбировать нефтяные отложения с внутренних стенок резервуара и предотвратить их попадание на поверхность плавающей крыши. В минувшем году выпущены опытные образцы таких лотков, проведены лабораторные и стендовые испытания.

Основные производственные фонды ЦБПО ежегодно обновляются. В 2022 году взамен устаревшего оборудования закуплен промышленный сварочный аппарат ручной аргонодуговой сварки, приобретен подающий механизм с горелкой для полуавтоматической сварки проволокой сплошного сечения. В рамках стратегии перспективного развития ЦБПО, а также автоматизации и оптимизации времени операций закуплены станки для раскройки и намотки рулонных материалов и ленточный шлифовальный станок. Приобретены фронтальные выдвижные стеллажи, которые позволят складировать крупногабаритные заготовки, готовую ремонтную продукцию и оптимизируют пространство для хранения материалов.