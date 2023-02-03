АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2022 году. На реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности за указанный период направлено 575 млн рублей.

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе.

В минувшем году проведена реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Ефимовка" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). На территории ЛПДС построено здание станции очистки производственно-дождевых сточных вод производительностью 115 куб. м в сутки и станция биологической очистки (СБО) хозяйственно-бытовых сточных вод на 15 куб. м в сутки. Введены в эксплуатацию 2 резервуара-накопителя, а также технологический резервуар. В основе работы СБО — применение инновационной технологии использования мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

Специалисты четырех аккредитованных лабораторий экоаналитического контроля (ЛЭАК) предприятия проводят мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в зоне расположения производственных объектов, мониторинг состояния воздуха и земельных ресурсов на объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2022 году выполнено 52,5 тыс. экологических анализов. Лабораторные исследования показывали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ. Для оперативного контроля воздуха в санитарно-защитных зонах закуплены три аспиратора для ЛЭАК Самарского и Волгоградского РНУ.

В минувшем году в рамках выполнения мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов АО "Транснефть - Приволга" выпустило в воды Волго-Каспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных бассейнов более 598 тыс. мальков рыбы, в том числе ценных пород.

Для предотвращения гибели птиц за год установлено 11,9 тысяч птицезащитных устройств на опорах вдольтрассовых высоковольтных линий магистральных нефтепроводов общей протяженностью 438 км в границах Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей.

В течение года организованы шестнадцать экологических субботников и акций. Специалисты аппарата управления и филиалов высаживали саженцы деревьев, участвовали в благоустройстве скверов и парковых зон, проводили экологические субботники по уборке водоохранных зон рек и водоемов.

В ноябре минувшего года на ежегодном всероссийском конкурсе лучших региональных практик "Надежный партнер — Экология" 2022 компания была отмечена благодарностью за вклад в охрану окружающей среды. В Самарской области АО "Транснефть - Приволга" стало лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант".