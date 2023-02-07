В Самаре ограничат движение транспорта из-за лыжной гонки

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В субботу, 11 февраля, с 05:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта в связи с проведением XLI открытой Всероссийской массовая лыжной гонки "Лыжня России", сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары