Научный подход помогает развитию нефтяной отрасли страны

Научно-проектный блок НК "Роснефть" считается крупнейшим в Европе: 30 проектных и исследовательских институтов работают над совершенствованием процессов добычи и переработки нефти. Разработками и исследованиями занимаются более 18 тысяч специалистов.

"Роснефть" — первая отечественная компания, разрабатывающая программное обеспечение по всем ключевым процессам нефтегазодобычи. По техническим характеристикам софт значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости. Специалисты компании являются авторами 23 уникальных программных продуктов, 10 из них уже вышли с лицензией на внешний рынок, при этом большая часть ПО получила лицензии в прошлом году.

Среди новых программных продуктов прошлого года — комплекс "РН-Цифровой керн", не имеющий отечественных аналогов. Виртуальное моделирование керна позволяет не только спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, но и подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.

На основе инструментов искусственного интеллекта создана самообучающаяся система "РН-Нейросети", которая самостоятельно предлагает оптимальные варианты размещения новых скважин, параметры проведения гидроразрыва пласта и подготовки к эксплуатации с учетом геологического строения, физико-химических свойств и текущего состояния выбранного месторождения.

Уникальное ПО за счет предварительного самообучения позволяет кратно снизить объем гидродинамических расчетов на конкретном месторождении, а ведь при классическом подходе их приходится проводить тысячами, если не десятками тысяч — для того, чтобы выбрать оптимальный вариант разработки месторождения.

Машинное обучение, аналитика больших объемов данных и роботизация — без всех этих составляющих представить цифровую трансформацию ТЭК сегодня, пожалуй, трудно.

Логично, что все эти направления обязательно включаются в программу IT-соревнований, которые проходят в компании ежегодно.

Финал IT-Марафона "Роснефти" — самого масштабного в России — в прошлом году собрал более 2300 человек. На этот раз программистов приехало в два раза больше, чем в 2021 году. География участников тоже внушительна: на состязания слетелись гости из 12 стран. Специализированные марафоны позволяют находить нестандартные подходы к решению производственных задач, привлекать к сотрудничеству новых специалистов.

Сотрудники компании регулярно становятся победителями российских и международных соревнований по геонавигации. В 2002 году на состоявшемся в Сочи финале открытого Всероссийского чемпионата первые три места достались специалистам корпоративного научного института "ИГиРГИ".

Специалисты корпоративного института "ВНИИ НП" в прошлом году были удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых за разработку линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки.

В 2022 году "Роснефть" и Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства "РН-Кат", первые 600 тонн продукции уже доставлены в Индию.

Свой вклад в научный потенциал отрасли вносит и АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ПАО "НК "Роснефть"). Более 20 лет здесь работает Научно-исследовательский центр, который занимается мониторингом технологических процессов и подготовкой предложений для их корректировки. Результатом внедрения научных разработок становится повышение эффективности оборудования, снижение затрат сырья, материалов и реагентов.

Среди сотрудников НИЦ немало опытных наставников и молодых специалистов, которые уже попробовали свои силы на научно-технических конференциях. Так, инженер Ян Малькевич завоевал второе место в Межрегиональной НТК. Ведущий инженер центра Владимир Шакун удостоен звания "Профессиональный инженер России", а по итогам 2022 года — звания "Лучший наставник" молодых специалистов как предприятия, так и компании "Роснефть" в блоке "Нефтепереработка и нефтехимия". Атмосфера для развития и полёта научной мысли здесь самая подходящая. У коллектива НИЦ есть запатентованные изобретения, а трое сотрудников защитили степень кандидатов химических наук, так что День российской науки — их профессиональный праздник по праву.