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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые учения на подводных переходах трубопроводов через водоемы в Самарской области

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановые учения на подводных переходах трубопроводов через водоемы в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Специалисты районного нефтепроводного управления (РНУ) отрабатывали сценарии на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев через пруд в селе Самарском, а также на подводных переходах магистрального нефтепровода Бавлы — Куйбышев через р. Кутулук в селах Кротовка и Георгиевка.

Оператору поступила информация об "аварии" на подводных переходах МН с условным выходом нефти. Специалисты отработали действия по оповещению участников УТЗ. Дежурный проинформировал оперативный и диспетчерский персонал, транспортировка нефти была "остановлена". Основной комплекс работ выполнялся с привлечением профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Оперативно на рубежи локализации прибыли линейные аварийные эксплуатационные службы нефтеперекачивающей станции (НПС) "Любецкая" Самарского РНУ и линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" Бугурусланского РНУ.

Для сбора "нефти" было использовано более 600 метров зимних боновых заграждений, 14 емкостей для ее временного хранения, 4 нефтесборщика, а также ледорезные установки. В течение УТЗ работники лабораторий эколого-аналитического контроля проводили мониторинг поверхностных вод, почвы и атмосферного воздуха.

Всего в занятиях приняли участие 61 человек. На УТЗ привлекались специалисты АО "Связьтранснефть". Использовалось более 48 единиц техники и оборудования.

По заключению наблюдателей результаты соответствуют тем требованиям, которые предусмотрены программами проведения учений, а сроки ликвидации нештатных ситуаций — установленным нормативными документами АО "Транснефть - Приволга".

Учебно-тренировочные занятия являются ключевым звеном в системе обеспечения экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта, поскольку позволяют обеспечить высокий уровень готовности служб к оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий, предотвратить серьезный ущерб экологии.

Основная цель таких занятий — поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты. Также в ходе тренировочного занятия даётся оценка степени взаимодействия между подразделениями и службами, участвующими в учении.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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