На Новокуйбышевском НПЗ продолжают внедрять новые научные разработки

Новокуйбышевский НПЗ, входящий в структуру НК "Роснефть" связывают с научно-исследовательскими институтами годы совместной работы над решением задач совершенствования технологических процессов, повышения эффективности переработки нефти и качества нефтепродуктов.

Нефтепереработкой в России занимаются без малого три сотни лет. Первая прямая перегонка образца российской нефти с "самарских заводов", присланного "рудообыскателем" Яковом Шаханиным, была произведена в петербургской лаборатории профессором Иоганном Амманом 23 апреля 1741 года. И с тех самых пор нефтепереработчики тесно сотрудничают с учеными, в результате чего нефть, будучи поначалу лишь одним из видов не самого востребованного топлива, стала поистине ценнейшим ресурсом планеты. Пластмассы, резина, синтетические ткани, полимеры, моющие средства, растворители, краски и лаки, красители, удобрения, ядохимикаты — вот далеко не полный список того, что сейчас дает человеческой цивилизации нефть.

Самым ценным продуктом нефтепереработки, безусловно, является топливо, ежедневно сгорающее в миллионах двигателей по всему миру. Казалось бы, здесь сложно придумать что-то новое, поскольку все жестко регламентировано ГОСТами и техническими требованиями. Ведь от качества топлива напрямую зависит, например, безопасность авиаперелетов. Более "приземленные" виды транспорта также не стоит сбрасывать со счетов. Автомобильная промышленность совершенствует двигатели внутреннего сгорания, а общество стремится к снижению негативного воздействия на природу. Эти векторы не противоречат друг другу, а лишь задают направление совершенствования технологических процессов, которые позволят произвести топливо с заданными свойствами.

Тесно сотрудничая сразу с несколькими исследовательскими институтами, Новокуйбышевский НПЗ НК "Роснефть" не только оперативно реагирует на запросы рынка, но и шагает в ногу со временем, внедряя в производство новейшие решения.

В минувшем году крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие региона начало производство нефтепродуктов по новым рецептурам, позволяющим существенно увеличить выход востребованной продукции или улучшить её потребительские свойства.

"Процесс постановки на производство какого-либо вида топлива немыслим без сотрудничества с профильными институтами, — рассказывает главный технолог АО "Новокуйбышевский НПЗ" Константин Молчанов. — В прошлом году мы начали производить зимнее дизельное топливо второго класса по новой рецептуре, позволяющей увеличить сырьевую базу. В результате выход более востребованной на рынке продукции вырос. При этом потребительские свойства дизтоплива соответствуют всем установленным требованиям. В частности, предельная температура фильтрации составляет -32°С, что весьма актуально для российского климата. Без присадок, разработанных российскими учеными и производящимися в России, изменение технологического процесса было бы невозможно".

Непрерывное совершенствование технологических процессов производства нефтепродуктов, внедрение инновационных решений идет в тесной связке с наукой. Совместно с учеными нефтепереработчики занимаются совершенствованием производства реактивного топлива марки РТ для гражданской авиации. Ученые и производственники и изучают устойчивость двигателей и вспомогательных систем к воздействию топлива, произведенного по новой рецептуре.

Своевременные совместные решения сказались на постановке на производство маловязкого судового топлива, запланированной на 2023 год. Так, "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" НК "Роснефть" предложил изменить некоторые нюансы, что не только разрешило возникшие трудности, но и позволило качественно улучшить производственный процесс.

"Изменение международных регламентов привело к повышению спроса на более экологичный вид маловязкого судового топлива. Однако после постановки его на производство возникли проблемы с перепадами давления в реакторе установки, — рассказывает главный технолог Новокуйбышевского НПЗ Константин Молчанов. — После остановки линии на фильтрующих элементах обнаружились отложения, которые отправили для всестороннего анализа в различные институты. И вскоре ученые из Средневолжского НИИ НП нашли проблему и предложили варианты решений. Оказалось, что натриевые отложения образуются из-за недостаточного размера отверстий, после чего он был увеличен. В результате не только прекратились неполадки, но и существенно увеличился период в регламенте технического обслуживания. Если раньше установку приходилось останавливать на десять дней раз в полгода, то теперь это приходится делать раз в год".

Благодаря программе повышения операционной эффективности в коллективе рождается множество технических идей, которые находят применение в цехах. Особое внимание уделяется вовлечению в техническое творчество молодых специалистов, недавно закончивших вузы. Под руководством ведущих специалистов предприятия они разрабатывают темы, выходят с ними на научно-практические конференции, которые дают дорогу в жизнь новым решениям.

Их внедрение на предприятиях НК "Роснефть" в конечном итоге приводит к значительной экономии ресурсов, времени, снижению количества выбросов, повышению устойчивой работы двигателей. Так, например, инженер технологического сектора ИЛ-ЦЗЛ Василина Фролова оказалась среди лучших авторов, отмеченных на научно-технической конференции НК "Роснефть" в 2022 году. Экспертное жюри высоко оценило разработку, позволяющую получить высокооктановые компоненты из сжиженных углеводородных газов. Инновация позволит производить более экологически чистое топливо, которое поможет существенно снизить воздействие на природную среду.