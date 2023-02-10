На Новокуйбышевском НПЗ продолжают внедрять новые научные разработки

Новокуйбышевский НПЗ, входящий в структуру НК "Роснефть" связывают с научно-исследовательскими институтами годы совместной работы над решением задач совершенствования технологических процессов, повышения эффективности переработки нефти и качества нефтепродуктов.
Нефтепереработкой в России занимаются без малого три сотни лет. Первая прямая перегонка образца российской нефти с "самарских заводов", присланного "рудообыскателем" Яковом Шаханиным, была произведена в петербургской лаборатории профессором Иоганном Амманом 23 апреля 1741 года. И с тех самых пор нефтепереработчики тесно сотрудничают с учеными, в результате чего нефть, будучи поначалу лишь одним из видов не самого востребованного топлива, стала поистине ценнейшим ресурсом планеты. Пластмассы, резина, синтетические ткани, полимеры, моющие средства, растворители, краски и лаки, красители, удобрения, ядохимикаты — вот далеко не полный список того, что сейчас дает человеческой цивилизации нефть.
Самым ценным продуктом нефтепереработки, безусловно, является топливо, ежедневно сгорающее в миллионах двигателей по всему миру. Казалось бы, здесь сложно придумать что-то новое, поскольку все жестко регламентировано ГОСТами и техническими требованиями. Ведь от качества топлива напрямую зависит, например, безопасность авиаперелетов. Более "приземленные" виды транспорта также не стоит сбрасывать со счетов. Автомобильная промышленность совершенствует двигатели внутреннего сгорания, а общество стремится к снижению негативного воздействия на природу. Эти векторы не противоречат друг другу, а лишь задают направление совершенствования технологических процессов, которые позволят произвести топливо с заданными свойствами.
Тесно сотрудничая сразу с несколькими исследовательскими институтами, Новокуйбышевский НПЗ НК "Роснефть" не только оперативно реагирует на запросы рынка, но и шагает в ногу со временем, внедряя в производство новейшие решения.
В минувшем году крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие региона начало производство нефтепродуктов по новым рецептурам, позволяющим существенно увеличить выход востребованной продукции или улучшить её потребительские свойства.
"Процесс постановки на производство какого-либо вида топлива немыслим без сотрудничества с профильными институтами, — рассказывает главный технолог АО "Новокуйбышевский НПЗ" Константин Молчанов. — В прошлом году мы начали производить зимнее дизельное топливо второго класса по новой рецептуре, позволяющей увеличить сырьевую базу. В результате выход более востребованной на рынке продукции вырос. При этом потребительские свойства дизтоплива соответствуют всем установленным требованиям. В частности, предельная температура фильтрации составляет -32°С, что весьма актуально для российского климата. Без присадок, разработанных российскими учеными и производящимися в России, изменение технологического процесса было бы невозможно".
Непрерывное совершенствование технологических процессов производства нефтепродуктов, внедрение инновационных решений идет в тесной связке с наукой. Совместно с учеными нефтепереработчики занимаются совершенствованием производства реактивного топлива марки РТ для гражданской авиации. Ученые и производственники и изучают устойчивость двигателей и вспомогательных систем к воздействию топлива, произведенного по новой рецептуре.
Своевременные совместные решения сказались на постановке на производство маловязкого судового топлива, запланированной на 2023 год. Так, "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" НК "Роснефть" предложил изменить некоторые нюансы, что не только разрешило возникшие трудности, но и позволило качественно улучшить производственный процесс.
"Изменение международных регламентов привело к повышению спроса на более экологичный вид маловязкого судового топлива. Однако после постановки его на производство возникли проблемы с перепадами давления в реакторе установки, — рассказывает главный технолог Новокуйбышевского НПЗ Константин Молчанов. — После остановки линии на фильтрующих элементах обнаружились отложения, которые отправили для всестороннего анализа в различные институты. И вскоре ученые из Средневолжского НИИ НП нашли проблему и предложили варианты решений. Оказалось, что натриевые отложения образуются из-за недостаточного размера отверстий, после чего он был увеличен. В результате не только прекратились неполадки, но и существенно увеличился период в регламенте технического обслуживания. Если раньше установку приходилось останавливать на десять дней раз в полгода, то теперь это приходится делать раз в год".
Благодаря программе повышения операционной эффективности в коллективе рождается множество технических идей, которые находят применение в цехах. Особое внимание уделяется вовлечению в техническое творчество молодых специалистов, недавно закончивших вузы. Под руководством ведущих специалистов предприятия они разрабатывают темы, выходят с ними на научно-практические конференции, которые дают дорогу в жизнь новым решениям.
Их внедрение на предприятиях НК "Роснефть" в конечном итоге приводит к значительной экономии ресурсов, времени, снижению количества выбросов, повышению устойчивой работы двигателей. Так, например, инженер технологического сектора ИЛ-ЦЗЛ Василина Фролова оказалась среди лучших авторов, отмеченных на научно-технической конференции НК "Роснефть" в 2022 году. Экспертное жюри высоко оценило разработку, позволяющую получить высокооктановые компоненты из сжиженных углеводородных газов. Инновация позволит производить более экологически чистое топливо, которое поможет существенно снизить воздействие на природную среду.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее