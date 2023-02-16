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Здравоохранение Общество

В Клиниках СамГМУ внедрили удаленную подготовку пациентов к операции с использованием телемедицины

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России благодаря запуску научно-практического центра дистанционной медицины внедрили фаст-трек (fast track) подход в плановой хирургии с использованием телемедицинских технологий.

Фаст-трек хирургия - это удаленная подготовка пациента к операции, проведение малоинвазивного вмешательства в стационаре и ведение реабилитации на дому. Внедрение телереабилитации на предоперационном и постоперационных этапах у пациентов ортопедического профиля позволило существенно сократить их пребывание в стационаре.

"Это важный шаг в направлении развития стационарзамещающих технологий в рамках концепции Hospital to Home, которая связана с переходом от стационарного лечения к амбулаторному, - отметил директор научно-практического центра дистанционной медицины Андрей Гаранин. - Следующим шагом развития Центра стало внедрение фаст-трек методики в работу кардиологических отделений для оказания медицинской помощи пациентам, которым предстоит выполнение плановой коронарной ангиографии и стентирования".

Использование телемедицинских консультаций перед госпитализацией и подготовка пациентов к предстоящему исследованию или операции, а также телепатронаж после выписки позволили не только сократить сроки пребывания пациентов в стационаре в среднем до 48 часов, приведя их к мировым стандартам, но и выявить изменение состояния пациентов, своевременно скорректировать лечение и избежать возможных осложнений.

Параллельно с этим специалисты научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ внедрили систему послеоперационного телепатронажа у пациентов, выписавшихся из стационара после плановых хирургических операций.

Практика используется для пациентов отделений флебологии, колопроктологии, урологии, абдоминальной и общей хирургии. Это позволяет сократить время нахождения в стационаре, что особенно важно во время эпидемий ОРВИ, а также своевременно выявлять возможные осложнения, возникающие в послеоперационном периоде, и реагировать на них.

"В дальнейшем мы планируем включить в систему послеоперационного телепатронажа все хирургические отделения Клиник, - рассказал Андрей Гаранин. - Кроме того, организовано дистанционное динамическое наблюдение в форме телемедицинских консультаций за пациентами, находящимися в листе ожидания на пересадку органов и теми, кому уже выполнена трансплантация. Это позволяет повысить приверженность пациентов к назначенному лечению, своевременно выявлять изменения в их состоянии, реагировать на них. А также стимулирует пациентов следить за состоянием своего здоровья".

Научно-практический центр дистанционной медицины СамГМУ открылся в феврале 2022 года на базе Клиник. За год работы центра выполнено 8549 телемедицинских консультаций, что более чем в 30 раз превышает показатели 2021 года. Наибольшая доля консультаций приходится на амбулаторный телепатронаж, то есть консультирование пациентов в форме повторных телемедицинских консультаций после очного приема врачами, использование фаст-трек технологий и консультации "врач-врач".

"Открытие центра было своевременным и актуальным решением, которое соответствует нацеленности СамГМУ на внедрение телемедицинских технологий в практическое здравоохранение, - говорит Андрей Гаранин. - По времени открытие центра совпало с очередной волной новой коронавирусной инфекции, поэтому мы активно включились в борьбу с этим заболеванием, существенно разгрузив амбулаторное звено".

Во второй половине 2022 года успешное взаимодействие с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России позволило вывести СамГМУ на более качественный уровень оказания телемедицинской помощи. Университет был включен в перечень федеральных медицинских организаций, оказывающих телемедицинскую помощь, что позволяет дистанционно консультировать медучреждения любого субъекта РФ.

В конце прошлого года впервые в Самарской области в Клиниках СамГМУ внедрена система внутренних телемедицинских консультаций между подразделениями. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи, сократить время реагирования на запросы специалистам узкого профиля при лечении коморбидных пациентов и получения второго мнения, а также оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время врачей.

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