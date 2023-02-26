Самара "глазами" нейросети Midjourney

Нейросеть Midjourney сгенерировала человеческие облики нескольких городов России. Среди них оказалась и Самара.

Самара представлена красивой воинствующей женщиной, зеленоглазой блондинкой, в короне с крыльями.

Как пишет samara.kp.ru, также житель Автограда решил поделиться "фото" своего города. По его мнению, Тольятти должен выглядеть именно так: