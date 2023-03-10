В пятницу, 10 марта, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Общественной палаты Самарской области. На повестке - социально значимые вопросы, в том числе поддержка военнослужащих и их семей, а также работа волонтерских и общественных объединений. На встрече подвели итоги работы организации за 2022 год, представив для обсуждения ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров поблагодарил общественников за большую системную работу. Он отметил, что в это особое время, когда необходимо объединение людей, когда многим нужна помощь и поддержка, роль Общественной палаты крайне велика: "Очень важно для меня, что встречи наши проходят на регулярной основе. Общественная палата помогает многим нашим землякам и укрепить духовный стержень, и найти верные решения, и оказывает конкретную адресную помощь".

Губернатор акцентировал внимание на том, что благодаря Общественной палате организована колоссальная поддержка военнослужащих и их семей по разным аспектам - от юридической помощи до помощи в оснащении амуницией и другими необходимыми вещами бойцов. "Это огромный вклад в создание атмосферы взаимопомощи, взаимовыручки в нашем регионе, а значит, в объединение людей. Я вас за это искренне благодарю", - отметил он.

Глава региона нацелил коллег на выработку новых предложений и дополнительных действенных мер поддержки. "Вы знаете, что я на постоянной основе встречаюсь с семьями военнослужащих. С каждой такой встречи выношу что-то важное, полезное, то, что мы корректируем в своей работе, в работе социальных служб, управленческих команд муниципалитетов, во взаимодействии с некоммерческими организациями и, конечно, семьями военнослужащих. Зачастую в частном вопросе звучит тема, которая становится системным направлением в нашей деятельности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как сообщил председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер, в этом году организации исполняется 15 лет и будет формироваться новый, шестой, ее состав. Также в этом году запланирован форум сообщества Приволжского федерального округа, посвященный роли гражданского общества в поддержке военнослужащих-участников СВО и их семей. Его намечено провести в конце августа, подготовка уже ведется.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по вопросам образования и науки Вадим Чумак отметил, что объединяющим началом для гражданского общества в этом году стало противостояние беспрецедентному внешнему давлению, желание оказать помощь и поддержку Донбассу, участникам СВО и их семьям.

Самарская область одной из первых приняла у себя временных переселенцев с Донбасса и подписала соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с г. Снежное Донецкой народной республики. Волонтерами и неравнодушными гражданами губернии инициирован целый ряд проектов по помощи военнослужащим, их семьям, вынужденным переселенцам, сбор гуманитарной помощи и пожертвований. В этой работе участвовали также более 20 компаний - членов Торгово-промышленной палаты региона. Об этом в своем выступлении подробно рассказал президент ТПП Валерий Фомичев.

Под руководством Общественной палаты Самарской области действует общественный проект "Своих не бросаем", в рамках которого ведется системная работа в том числе с ПВР, которые развернуты в регионе для временных переселенцев с Донбасса, других территорий Украины.

Самарская область стала первым регионом России, которую с официальным визитом в июле 2022 года посетила делегация Общественной палаты ДНР. Итогом визита стало взаимодействие по установлению и укреплению экономических и социальных связей. Помимо соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Самарской области и Донецкой Народной Республики в ходе визита было подписано соглашение между Торгово-Промышленными палатами ДНР и Самарской области, установлены связи между некоммерческими организациями.

Инициатива региона по обеспечению военнослужащих и их семей санаторно-курортными путевками вошла в проект "Возвращение", который был одобрен Президентом РФ Владимиром Путиным и рекомендован к масштабированию на территории страны.

НКО в 2022 году объединили более 29 тысяч волонтеров. По итогам проведения специального конкурса Фонда президентских грантов для поддержки инициатив, направленных на помощь уязвимым группам граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также на помощь пострадавшим на Донбассе и временным переселенцам, победителями стали 18 проектов от Самарской области.

"Самарская область традиционно входит в десятку активных участников конкурса Фонда президентских грантов по количеству заявок и привлеченным финансам. В 2022 году по итогам двух конкурсов она стала лидером среди регионов и занял 1 место в рейтинге по сумме проектов, поддержанных Фондом. Кроме того, регион стал лидером по количеству заявок от некоммерческих организаций и общественников. В рамках традиционного конкурса поддержку получили 129 проектов региональных НКО на общую сумму 233 млн рублей", - подчеркнул Вадим Чумак.

С учетом победителей спецконкурса общий объем привлеченных средств составил 290,9 млн рублей. "Это позволяет говорить об НКО как о драйверах экономического роста региона", - считает зампред Общественной палаты.

На протяжении 2020–2022 гг. зафиксирована тенденция роста числа некоммерческих организаций, сейчас зарегистрировано почти 4500 НКО. Многие социальные проблемы можно эффективно решить не только государственными силами или ресурсами бизнеса, но и с помощью инструментов некоммерческого сектора. С 2020 года рейтинговое агентство "РАЭКС-Аналитика" совместно с Общественной палатой РФ проводит мониторинговое исследование уровня развития НКО и эффективности их потенциала в регионах. Рейтинг опирается на такие критерии, как устойчивость существования НКО, активность их деятельности, поддержка НКО регионом, онлайн доступности информации о поддержке НКО, значимость ресурсный центров поддержки социально ориентированных НКО и площадок региональных общественных палат - и другие. Самарская область демонстрирует повышение своих позиций: с 10 места в 2020 году до 8 места в 2022-м.

Как подчеркнул член Общественной палаты РФ Павел Покровский, 8-я позиция Самарской области в рейтинге субъектов страны подтверждает крепнущую роль общественных организаций. Многие из общественных организаций включились в работу, которая ведется по поддержке жителей новых территорий. Четкое взаимодействие общественных организаций с областным министерством социально-демографической и семейной политики позволяет эффективно помогать временным переселенцам, которые находятся в регионе. Подключилось нотариальное сообщество, помогает Федерация профсоюзов Самарской области. Системная работа ведется совместно с фондом "Звезда и Лира" и муниципальными образованиями по отправке гуманитарных грузов.

Члены Общественной палаты находятся в постоянном диалоге и взаимодействии с активистами добровольческого движения, со всеми участниками общественно-политической жизни региона. Как и в предыдущие годы, в 2022 году Общественная палата Самарской области проводила работу по контролю реализации национальных проектов, оценивала эффективность механизмов и форм проведения общественного контроля, поддерживала и направляла деятельность региональных институтов гражданского общества. Общественный контроль в муниципалитетах осуществляют 17 общественных палат и 20 общественных советов. В зоне их внимания также вопросы ЖКХ и благоустройства, обеспечение горячим питанием школьников, помощь военнослужащим и их родным.

В ходе обсуждения доклада Виктор Сойфер обратил внимание, что в регионе функционирует порядка 4,5 тысяч некоммерческих организаций, но не все они одинаково активно работают. Он предложил пригласить их на форум, чтобы у них была возможность участвовать в различных мастер-классах и дискуссиях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все общественные организации развивались и действовали активно. Им нужно где-то подсказать, а может и научить, где-то плечо подставить. Думаю, что начинать работу с некоммерческими организациями можно уже сейчас, перед проведением форума", - отреагировал Губернатор на предложение Виктора Сойфера.

Кроме того, члены Общественной палаты региона отметили, что дополнительного внимания требует тема формирования тарифов на услуги ЖКХ и разъяснение, на какие льготы и компенсации люди могут претендовать. Глава региона поручил передать в Общественную палату региона всю необходимую информацию, чтобы на обращения граждан давались четкие разъяснения.

"Мы рады, что Общественная палата имеет высокий авторитет в регионе. Но надо, чтобы люди больше узнавали о ее работе, и многие вопросы мы будем чувствовать с самого момента их появления благодаря активности членов Общественной палаты. Люди туда будет активнее обращаться", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также была затронута тема межнациональных отношений. Дмитрий Азаров призвал членов Общественной палаты Самарской области активнее и на системной основе работать с национальными объединениями региона, а также обращать внимание на то, насколько корректно средства массовой информации освещают те или иные конфликтные ситуации.

"Иногда неловкое слово, распространенное в СМИ, может "поджечь" ситуацию, например, когда бытовой конфликт пытаются интерпретировать как межнациональный. В этом смысле внимание Общественной палаты крайне необходимо, для нашего межнационального региона очень важно. Здесь я бы хотел попросить вашей помощи и постоянного внимания. Коллеги, вы все чувствуете и видите даже острее, чем органы контроля и надзора", - обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания.

Он также отметил, что разного рода конфликты могут играть на руку и различным внешним враждебным силам. "Нас на поле боя победить нельзя. А вот развалить изнутри, а такие попытки предпринимались не раз, если вспомнить историю, разрушить консолидацию общества, которая есть вокруг нашего лидера, могут, используя любую точку напряжения. Поэтому здесь очень важна оперативность. Увидели, разобрались, сразу позицию высказали и объяснили ее. Это очень важно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На сохранение культурных традиций народов, содействие этнокультурному развитию были направлены мероприятия Года культурного наследия народов России, который в минувшем году проводился в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. В их реализации также активное участие принимали члены Общественной палаты.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Любовь Колесникова подвела итоги этого направления работы. Она отметила активное взаимодействие не только областных министерств - образования и науки, культуры, туризма, но и общественных организаций.

"Работа была сплоченной и каждодневной. Участвовали члены общественной палаты, национально-культурные организации практически все принимали участие в мероприятиях", - подчеркнула она. В 2022 году состоялся юбилейный 10-й "Навруз".

Кроме этого, были продолжены и стали масштабными событиями губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России", охвативший все муниципалитеты, праздничное шествие "Мы вместе" в рамках Всероссийской студенческой весны, национальные смены в рамках молодежного форума ПФО "iВолга", День дружбы народов, фестиваль тюркских народностей "Степное ожерелье" и многие другие.

В образовательных организациях были проведены VII Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", День славянской письменности и культуры, классные часы, викторины, конкурсы, брейн-ринги, конференций, квестов, тематические экскурсии. "Это был очень масштабный год. Мы увидели подлинный интерес жителей Самарской области, интерес молодежи, детей. Мы настроены на продолжение такой работы", - отметила она.

"Всё, что способствует укреплению сплоченности, консолидации общества, патриотизма, - точно продолжим делать. Авторитет Общественной палаты здесь колоссальный", - заверил губернатор.

Дмитрий Азаров поддержал предложение члена Общественной палаты Самарской области Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия о проведении акции "Судьба России - моя судьба", основной целью которой является осознание каждым участником, в том числе молодыми жителями региона, своей сопричастности к жизни страны, непростому периоду в ее исторической судьбе.

Член Общественной палаты Самарской области, художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков рассказал о проекте, который начала готовить филармония совместно с региональным министерством культуры - "Встанем за Отечество", вдохновленный творчеством молодого композитора и певца Ярослава Дронова.

Это новая инициатива, продолжающая традиции патриотического проекта к юбилею Дня Победы "Бессмертные песни о войне" - смотр-конкурс произведений современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции, подвигов наших солдат, защищающих свою Родину.

"Люди пишут стихи, песни и присылают нам. В Самаре Шостакович написал "Седьмую симфонию" - симфонию о победе страны. Мы знаем, какую роль сыграла песня "Священная война" в приближении Победы. Проект "Встанем за Отечество" важен для патриотического воспитания молодежи, важен для самарской общественности", - пояснил Михаил Щербаков.

"Очень рад, что такой проект есть. Когда люди свое вдохновение судьбами героев, их подвигами выражают в творчестве, надо их активно поддерживать", - подчеркнул Дмитрий Азаров и дал соответствующее поручение областному министерству культуры.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер поднял тему создания памятников и мемориалов, посвященных героям специальной военной операции. Дмитрий Азаров отметил: "Такая инициатива от общественности уже есть. Более того, уже даже есть эскиз памятника участнику СВО. Городские власти Самары активно работают сейчас по данному вопросу. И я согласен с вами, что и по другим муниципалитетам это вполне уместно рассмотреть".

Губернатор обратился к властям Самары с поручением отнестись к этой работе со всей серьезностью и уделить особое внимание мнению общественности при выборе места и эскиза будущего памятника: "Это действительно должно стать добрым делом, объединяющим людей. Ни в коем случае не разделяющим из-за того, что место не то выбрали, эскиз не устраивает. Здесь это очень важно, коллеги".

В пример Глава региона привел ситуацию в Сызрани, когда решался вопрос установки стелы "Город трудовой доблести": "Я отдельно хочу поблагодарить главу Сызрани. Там тоже была большая дискуссия, где установить стелу городу трудовой доблести. Назревала конфликтная ситуация. Предлагалось перенести уже существующую стелу и на ее место поставить новую. Слава богу, разобрались вместе с общественниками, что ничего этого делать не нужно и достойное место подобрали".

Губернатор также добавил, что уже есть договоренность с главой ДНР Денисом Пушилиным создать в Макеевке мемориал в память о трагедии 1 января 2023 года.

Председатель Общественной палаты г. о. Кинель Нелли Русанова, представляя опыт работы своей организации, отметила роль инициативы граждан в реализации проектов по благоустройству города.

В третий раз Кинель стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Уже были приведены в порядок территории озер Ладное и Крымское. Проект этого года предусматривает реконструкцию привокзальных площадей. По словам Нелли Русановой, итоги работы впечатляют и побуждают жителей к активному участию в проектах.

Также она рассказала о программе поддержки инициатив населения муниципальных районов и городских округов региона: если в 2019 году в городе было реализовано 4 проекта, а в 2021 году - 7, то сегодня запланированы к воплощению 5 и поданы заявки еще на 4. От лица жителей она выразила признательность Дмитрию Азарову: "Люди видят, как реализуется программа, видят плоды своего труда, видят, что в такое тяжелое время продолжается ее финансирование".

"Замечательные проекты реализованы в Кинеле, они объединили людей. Им предшествовало большое общественное обсуждение, включенность общественной палаты Кинеля колоссальная. Поэтому все и получилось. Иначе и быть не могло. Огромное вам спасибо", - поблагодарил губернатор активистов.

В своем выступлении Нелли Русанова отметила еще одну задачу на этот год - достойно провести избирательную кампанию.

"Мы видим, как работает наш губернатор. Мы видим его в Макеевке, в Снежном. Мы видим его в госпиталях, на встречах с семьями мобилизованных. Давайте своим трудом помогать ему в этом трудном деле", - обратилась она к участникам заседания.

Кроме того, она обратилась с просьбой: "Я хочу попросить, чтобы 9 мая наши города и села были расцвечены государственными флагами и флагами Победы. Наглядность никто не отменял. Это напоминание о Победе и знак нашей молодежи".

"Очень своевременно вы напомнили, что к 9 Мая надо готовиться загодя. Мы, конечно же, готовимся, парад готовим, поздравления ветеранам. Но по некоторым аспектам надо еще раз себя проверить", - отозвался Дмитрий Азаров и поручил главам муниципалитетов проработать вопрос реализации этой инициативы.

Общественники также отметили нововведение, касающееся поднятия государственного флага в школах. Губернатор подчеркнул, что здесь крайне важно избежать формализма "Еще осенью коллегам из минобра дал поручение, чтобы на поднятие флага приглашался отличившийся класс. Класс, который достиг каких-то успехов - в учебе, спорте, в творчестве и так далее. И предложил по итогам года количество участия в подъеме флага фиксировать. Соответственно, тот класс, который становится победителем - а значит, он в течение года себя проявил, - поощрять. Это могут быть экскурсии, путевки", - пояснил глава региона.

Дмитрий Азаров также обратил внимание на проведение в образовательных организация уроков "Разговор о важном". Необходимо брать актуальные для детей темы и разговаривать с ними неформально. "Приглашаю членов Общественной палаты подключиться к этой работе, самим приходить на такие беседы", - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил о том, что по его поручению в библиотеках региона формируется полка с информацией о целях и задачах СВО, о современных героях - защитниках Отечества, продолжающих дело своих дедов и прадедов, защищавших родную землю от фашизма в Великой Отечественной войне.

Как сообщила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, этот проект - "Сила в правде" - уже запущен во всех 26 модельных библиотеках. Методическим центром выступает Самарская областная универсальная научная библиотека. Сейчас завершается доработка единого стиля и проект будет распространен на все библиотеки региона, в том числе и школьные.

Члены Общественной палаты отметили, что в этом году важная дата касается Конституции Российской Федерации - 30 лет со дня ее принятия. Они предложили предусмотреть специальные мероприятия, посвященные данному событию. "Считаю важной эту работу, готов подключиться", - прокомментировал губернатор.

Дмитрий Азаров также вручил региональные государственные награды общественным деятелям, которые своим талантом, самоотверженным трудом, высоким служением родной земле и России заслужили уважение. За активную общественную работу и значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" был награжден председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Общественной палаты Самарской области Николай Хохлунов.

Почетным знаком Губернатора Самарской области "За служение людям" отмечены председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Галина Гусарова, член Общественной палаты, генеральный директор ЗАО "Самарской булочно-кондитерский комбинат" Лидия Ерошина, председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества Самарской области, директор АНО "Проектный офис цифрового развития" Дмитрий Камынин, председатель общественной палаты г. о. Кинель Нелли Русанова.