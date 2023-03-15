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ИТ Транспорт и связь

В Самаре открылся офис Авито

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 марта, в Самаре открыли офис онлайн-платформы объявлений Авито. Он разместился в офисном центре, расположенном на ул. Ново-Садовая, 160 стр. 2.

Фото: предоставлено Авито

В офисе площадью 670 кв. м будут работать сотрудники из Самары и Тольятти. "В новом рабочем пространстве разместятся 100 сотрудников компании, 90 из которых будут заняты в области клиентского сервиса и модерации, а 10 — в сфере ИТ. Со временем мы планируем расширить коллектив до 200 человек. Всего в команде Авито уже более 5,5 тыс. человек", — уточнили представители компании.

Офис разделен на продуктовый, технический и бизнес-подразделения, а также отдел работников поддержки и модерации. В нем дополнительно обустроен конференц-зал, досуговая зона и кухня.

Самарский офис Авито стал четвертым в России, а развернутый на его базе центр поддержки клиентов (ЦКС) — третий. Всего в ЦКС работает более 2,2 тыс. сотрудников. Они занимаются поддержкой и модерацией объявлений на Авито. Напрямую с людьми работает 1,8 тыс. человек из Санкт-Петербурга и 45 других городов России. 

Среди основных критериев выбора города для открытия офиса Авито — наличие критической массы сотрудников в регионе, население (минимум — миллион человек), качество недвижимости и образования, транспортная и логистическая инфраструктура региона, развитость всех секторов экономики.

По данным управляющего директора "Авито Работы" и "Авито Услуг" Артема Кумпеля, в феврале этого года безработица в России составила 3,6%, в Самарской области — 2,4%. За весь 2022 год сервис помог трудоустроить 27 млн человек, из которых 750 тыс. — жители региона. На платформе представлены 31 тыс. местных работодателей.

"На рынке труда мы отмечаем трансформацию. Происходит ускорение, оптимизация и автоматизация найма и поиска работы. Отмечу, что сейчас — подходящее время для поиска новых сотрудников, несмотря на низкий уровень безработицы. Наше взаимодействие с государством помогает решать и основные проблемы на рынке труда. Сотрудничаем с центрами занятости в 20 регионах страны. Среди них — и Самара", — объяснил Артем Кумпель.

Заместитель министра труда Самарской области Юлия Бренер добавила, что в феврале ведомство заключило соглашение о сотрудничестве с сервисом "Авито Работа".

"Мы выявляем наиболее востребованные профессии на рынке труда. Для этого нам необходимы данные онлайн-платформ. Обеспечение кадрами крупных местных  промышленных работодателей — наша первостепенная задача. Соглашение с Авито Работой, в том числе, позволяет расширить их возможности по привлечению новых сотрудников. Авито действует во всех регионах, а значит, открывает доступ к специалистам из каждого уголка страны", — отметила Юлия Бренер.

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