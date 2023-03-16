Специализированный семинар "Актуальные вопросы импортозамещения в ИТ и ИБ" пройдет в Самаре

23 марта Уральский центр систем безопасности, федеральный системный интегратор, проводит специализированный семинар "Актуальные вопросы импортозамещения в ИТ и ИБ" для специалистов по информационной безопасности и информационным технологиям.

Дата и время проведения: 23.03.2023, 13:00–20:00

Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 110, отель Lotte Hotel Samara

Эксперты УЦСБ и ведущие российские производители средств защиты информации и ИТ-оборудования Network Solutions, UDV group, ИнфоТеКС и АйТи Бастион расскажут об актуальных тенденциях в информационной безопасности, современных решениях на рынке ИТ и ИБ и важных аспектах на пути импортозамещения.

Программа семинара

13:00-13:30 Регистрация, приветственный кофе

13:30-13:40 Приветственное слово

13:40-14:00 Актуальные тенденции в информационной безопасности, УЦСБ

14:00-14:30 Сетевая безопасность: обзор решений компании ИнфоТеКС

14:30-15:00 DATAPK: на страже АСУ ТП, UDV group

15:00-15:30 Практика и перспективы в контроле привилегированного доступа. Опыт применения комплекса СКДПУ НТ, АйТи Бастион

15:30-16:00 Кофе-брейк

16:00-16:30 Современное российское телекоммутационное оборудование Network Solutions

16:30-17:00 Обзор российских платформ виртуализации, УЦСБ

17:00-17:30 SOAR — автоматизируем информационную безопасность, UDV group

17:30-17:50 Российские решения в кибербезопасности: что может предложить компания УЦСБ

17:50-18:10 Сессия вопросов и ответов

18:10-20:00 Неформальное общение, обмен опытом, фуршет

Участие в семинаре бесплатно.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте.