Специализированный семинар "Актуальные вопросы импортозамещения в ИТ и ИБ" пройдет в Самаре

23 марта Уральский центр систем безопасности, федеральный системный интегратор, проводит специализированный семинар "Актуальные вопросы импортозамещения в ИТ и ИБ" для специалистов по информационной безопасности и информационным технологиям.
Дата и время проведения: 23.03.2023, 13:00–20:00
Место проведения: г. Самара, ул. Самарская, 110, отель Lotte Hotel Samara
Эксперты УЦСБ и ведущие российские производители средств защиты информации и ИТ-оборудования Network Solutions, UDV group, ИнфоТеКС и АйТи Бастион расскажут об актуальных тенденциях в информационной безопасности, современных решениях на рынке ИТ и ИБ и важных аспектах на пути импортозамещения.
Программа семинара
13:00-13:30 Регистрация, приветственный кофе
13:30-13:40 Приветственное слово
13:40-14:00 Актуальные тенденции в информационной безопасности, УЦСБ
14:00-14:30 Сетевая безопасность: обзор решений компании ИнфоТеКС
14:30-15:00 DATAPK: на страже АСУ ТП, UDV group
15:00-15:30 Практика и перспективы в контроле привилегированного доступа. Опыт применения комплекса СКДПУ НТ, АйТи Бастион
15:30-16:00 Кофе-брейк
16:00-16:30 Современное российское телекоммутационное оборудование Network Solutions
16:30-17:00 Обзор российских платформ виртуализации, УЦСБ
17:00-17:30 SOAR — автоматизируем информационную безопасность, UDV group
17:30-17:50 Российские решения в кибербезопасности: что может предложить компания УЦСБ
17:50-18:10 Сессия вопросов и ответов
18:10-20:00 Неформальное общение, обмен опытом, фуршет
Участие в семинаре бесплатно.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на сайте.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!