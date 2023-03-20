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Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффа комедийного сериала "Зёма 3" с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершились съемки семисерийного комедийного проекта "Макс и Гусь" (18+) — спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах "Зёма 3". Главные роли в истории превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета исполнили Никита Кологривый (Макс) и Владимир Карпук (Гусь). В сериале снимались Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наташа Бардо, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие. Эксклюзивная премьера проекта состоится в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), о дате будет объявлено позднее. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фото со съемок

Макс в сериале "Зёма 3" — антагонист главного героя Зёмы, персонаж харизматичный и с отрицательным обаянием. Он уже почти криминальный король Пензы. Новый сериал "Макс и Гусь" расскажет предысторию — как Макс из рядового каппера (того, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе) стал беспринципным воротилой, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в новом сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наталья Бардо), начатая в полнометражном фильме "Зёма 3. Новогодний замес" (2021). И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. А еще зрителя ждет знакомство с другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы (Павел Прилучный).

Сериал "Макс и Гусь" рассказывает, как простой пацан, стоящий за свой район, друзей и свою девушку, шаг за шагом попадает под влияние Анальгина, крупного криминального воротилы Пензы. Оказавшись в долгах из-за неудавшейся аферы с футбольными ставками, Макс, Гусь и примкнувший к ним Серж вынуждены выполнять любые задания Анальгина. Затопить бордель конкурента или ограбить инкассаторскую машину? Они готовы на все. Но чем дальше заходят Макс и Гусь, тем сложнее становится дилемма — продолжать идти ли по этому пути или остановиться. Ведь все ближе граница, за которой начинается настоящее зло. Как всегда, в сериале много пацанского юмора и зубодробительных экшн-сцен. Как сказал Серж о будущих перипетиях: "Шикардос! Звучит как много денег!"

Производством сериала "Макс и Гусь" занимались компании "Вселенная Кино" и "Ящер Пикчерс". Съемки всех эпизодов длились три месяца. Никита Кологривый также дебютировал в сериале в качестве креативного продюсера. Он занимался разработкой и постановкой боевых сцен, принимал участие в работе над сценарием.

"Наша история абсолютно реальна, а сам сериал по сути — маленький фрагмент жизни, в котором каждый сможет увидеть персонажа, похожего на себя. Нам удалось собрать на съемочной площадке уникальный каст. Каждый герой получился харизматичным, по-своему ярким. Уверен, что проект не оставит никого равнодушным", — сказал генеральный продюсер проекта Андрей Шишканов.

"Синергия, которая возникала на площадке каждый съемочный день, была уникальна. В результате сцены получились максимально живыми, а картинка — абсолютно правдивой. Мы уверены: зритель, погрузившись в сюжет, будет с нетерпением ждать выхода каждого нового эпизода", — поделился режиссер сериала Денис Павлов.

"Появление "Зёмы" произвело фурор в индустрии, выведя на экраны новых героев, как кажется, из соседнего двора. Жизненный и дерзкий юмор, харизматичные и обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты — это то, за что зрители любят комедийные экшены. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важные вопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый. Максу и Гусю предстоит решить, какую цену они готовы заплатить за шикарную жизнь и большие деньги. Наблюдать за этим не только увлекательно, но и весело", — отметил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.

О сериале "Макс и Гусь"

Производство: "Вселенная Кино", "Ящер Пикчерс"

Жанр: комедия, экшн

Количество эпизодов: 7 по 30 минут

Премьера: весна 2023

Видеосервис: Wink

Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Режиссер-постановщик: Денис Павлов

Автор идеи: Вадим Валиуллин

Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик

В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Сергей Гинзбург и другие.

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