В правительстве Самарской области предложили отказаться от ремонта домов с износом более 70%

Правительство Самарской области совместно с областной прокуратурой подготовило и внесло на рассмотрение губдумы проект закона, связанный с внесениями изменений в региональный закон о капремонте многоквартирных домов (МКД).

В пояснительной записке подчеркивается, что новелла разработана, чтобы повысить эффективность реализации госпрограммы капитального ремонта МКД в Самарской области. В частности, предлагается решить вопрос по работе с домами с высоким процентом износа, а также с домами, в которых совокупная стоимость услуг и работ по капремонту конструктивных элементов и инженерных систем в расчете на "квадрат" общей площади жилых помещений превышает предельную стоимость и не включать такие объекты в региональную программу. А средства собственников жилых помещений в изношенном доме израсходовать более эффективно.

Под высоким понимается физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) таких домов, превышающий 70%

"Это исключение (аварийных домов из программы капремонта, — прим.ред.) потребует защиты интересов прав собственников таких МКД, — отмечается в законопроекте. — С этой целью и во исполнение требований статьи 168 ЖК РФ проектом также вносятся изменения в части наделения правительства региона полномочием по установлению порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, исключенных из областной программы, либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам соцнайма в этих домах, в срок не позднее чем через 6 месяцев со дня принятия решения об исключении МКД из программы".

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить полномочие областного правительства по нормативному регулированию организации работы органов госвласти Самарской области, органов МСУ и регоператора по формированию сведений о МКД, подлежащих исключению из региональной программы капремонта.