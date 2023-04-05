16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На Новокуйбышевском НПЗ рассказали о важной роли наставников

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 163
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нынешний год объявлен главой России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, чтобы отметить особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. На Новокуйбышевском НПЗ, входящем в структуру "Роснефти", наставничество является одним из важнейших механизмов — оно позволяет молодым специалистам не только быстро влиться в ритм жизни предприятия и реализовать свои идеи на практике через участие в научно-технических конференциях, но и дает неплохое карьерное ускорение.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Так, например, случилось с карьерой ныне главного специалиста по промышленной безопасности Новокуйбышевского НПЗ Ильи Дорофеева. Ещё каких-то пять лет назад, пребывая в статусе молодого специалиста и занимая должность мастера цеха эксплуатации электрооборудования, Илья занял второе место на заводской научно-технической конференции в секции "Промышленная энергетика, энергоэффективность". Сейчас он сам является наставником для вчерашних студентов, решивших связать свою судьбу с нефтепереработкой.

"Все молодые специалисты, устроившиеся на завод после вуза, три года участвуют в научно-технических конференциях на разных уровнях, — рассказывает Илья Дорофеев. — Сначала это конференция на региональном уровне, в ней участвуют молодые специалисты предприятия. Каждый из участников представляет свою научную работу, которую оценивает жюри, состоящее из высококвалифицированных сотрудников и специалистов. Задача наставника — помочь раскрыть потенциал научной темы, найти положительные и отрицательные моменты, помочь отыскать способы воплощения идеи в жизнь, а также показать, как это будет выглядеть с экономической точки зрения: сколько нужно затратить материальных либо денежных ресурсов и какой экономический эффект мы получим от внедрения данного предложения. У молодых специалистов свежий взгляд, и они могут увидеть новизну в привычных производственных задачах".

Наставничество на Новокуйбышевском НПЗ — дело добровольное. И право выбора здесь есть не только у кураторов, молодые специалисты тоже имеют право выбора. И иногда итогом совместной работы молодости и опыта может стать головокружительный карьерный рост. Максим Артёменко, ранее занимавший пост главного инженера завода в возрасте около 30 лет, в свое время тоже был молодым специалистом и так же участвовал в научно-технических конференциях "Роснефти". Механизм наставничества стал одной из первых ступенек успешной карьеры — впоследствии Артёменко стал топ-менеджером в управлении отечественной нефтегазовой компании.

Эта история — далеко не единственная, но на Новокуйбышевском НПЗ называют этот случай одним из самых ярких примеров. При этом сейчас на предприятии немало руководящих должностей занимают бывшие молодые специалисты, занимавшие с помощью своих наставников призовые места на научно-технических конференциях компании "Роснефть".

"Когда-то я сам был молодым специалистом, и уже на второй год работы мне удалось победить на заводской конференции, поучаствовав затем и в кустовом этапе, — рассказывает начальник технологического отдела Новокуйбышевского НПЗ Кирилл Павлов. — И как только вышел из статуса молодого специалиста, а на тот момент я уже занимал руководящую должность, практически сразу сам стал наставником. Сейчас в научно-технических конференциях участвует мой подопечный Александр Алексеев. На прошедшей ранее заводской конференции он получил номинацию "За внедрение отечественных разработок", и сейчас идет подготовка к следующему этапу".

По словам Кирилла Павлова, наставничество полезно не только для подопечного, но и для самого куратора: "Когда ты вместе с основной работой ведешь еще и научные проекты, то совершенствуешься в профессиональном плане, повышая компетенции и расширяя кругозор — ведь наставник должен полностью погрузиться в тему. Но при этом не следует придумывать что-то за него, молодой специалист должен размышлять самостоятельно, принося побольше идей. Устроив совместный мозговой штурм, мы сможем выбрать самые перспективные и вместе развивать их — на этом этапе помощь наставников особенно нужна. Поскольку куратор обычно является руководителем и обладает значительным административным и информационным ресурсом, его участие помогает привлечь необходимые заводские ресурсы: найти нужное программное обеспечение или связать с нужными специалистами".

Таким образом, наставничество является важнейшим механизмом, который не только позволяет предприятию подготовить для себя необходимые кадры, но и дает толчок к развитию вчерашнего студента, пришедшего в одну из самых активно развивающихся отраслей. И эффективность этого механизма уже доказана практикой — примером служат множество успешных карьер, построенных молодыми специалистами с помощью наставников. Которые, кстати сказать, могут впоследствии снова встретиться на карьерном пути бывшим молодым специалистам: по словам Кирилла Павлова, после перехода в технологический отдел он снова стал подчиненным одного из своих бывших наставников — Константина Молчанова.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30