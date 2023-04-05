На Новокуйбышевском НПЗ рассказали о важной роли наставников

Нынешний год объявлен главой России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, чтобы отметить особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. На Новокуйбышевском НПЗ, входящем в структуру "Роснефти", наставничество является одним из важнейших механизмов — оно позволяет молодым специалистам не только быстро влиться в ритм жизни предприятия и реализовать свои идеи на практике через участие в научно-технических конференциях, но и дает неплохое карьерное ускорение.

Так, например, случилось с карьерой ныне главного специалиста по промышленной безопасности Новокуйбышевского НПЗ Ильи Дорофеева. Ещё каких-то пять лет назад, пребывая в статусе молодого специалиста и занимая должность мастера цеха эксплуатации электрооборудования, Илья занял второе место на заводской научно-технической конференции в секции "Промышленная энергетика, энергоэффективность". Сейчас он сам является наставником для вчерашних студентов, решивших связать свою судьбу с нефтепереработкой.

"Все молодые специалисты, устроившиеся на завод после вуза, три года участвуют в научно-технических конференциях на разных уровнях, — рассказывает Илья Дорофеев. — Сначала это конференция на региональном уровне, в ней участвуют молодые специалисты предприятия. Каждый из участников представляет свою научную работу, которую оценивает жюри, состоящее из высококвалифицированных сотрудников и специалистов. Задача наставника — помочь раскрыть потенциал научной темы, найти положительные и отрицательные моменты, помочь отыскать способы воплощения идеи в жизнь, а также показать, как это будет выглядеть с экономической точки зрения: сколько нужно затратить материальных либо денежных ресурсов и какой экономический эффект мы получим от внедрения данного предложения. У молодых специалистов свежий взгляд, и они могут увидеть новизну в привычных производственных задачах".

Наставничество на Новокуйбышевском НПЗ — дело добровольное. И право выбора здесь есть не только у кураторов, молодые специалисты тоже имеют право выбора. И иногда итогом совместной работы молодости и опыта может стать головокружительный карьерный рост. Максим Артёменко, ранее занимавший пост главного инженера завода в возрасте около 30 лет, в свое время тоже был молодым специалистом и так же участвовал в научно-технических конференциях "Роснефти". Механизм наставничества стал одной из первых ступенек успешной карьеры — впоследствии Артёменко стал топ-менеджером в управлении отечественной нефтегазовой компании.

Эта история — далеко не единственная, но на Новокуйбышевском НПЗ называют этот случай одним из самых ярких примеров. При этом сейчас на предприятии немало руководящих должностей занимают бывшие молодые специалисты, занимавшие с помощью своих наставников призовые места на научно-технических конференциях компании "Роснефть".

"Когда-то я сам был молодым специалистом, и уже на второй год работы мне удалось победить на заводской конференции, поучаствовав затем и в кустовом этапе, — рассказывает начальник технологического отдела Новокуйбышевского НПЗ Кирилл Павлов. — И как только вышел из статуса молодого специалиста, а на тот момент я уже занимал руководящую должность, практически сразу сам стал наставником. Сейчас в научно-технических конференциях участвует мой подопечный Александр Алексеев. На прошедшей ранее заводской конференции он получил номинацию "За внедрение отечественных разработок", и сейчас идет подготовка к следующему этапу".

По словам Кирилла Павлова, наставничество полезно не только для подопечного, но и для самого куратора: "Когда ты вместе с основной работой ведешь еще и научные проекты, то совершенствуешься в профессиональном плане, повышая компетенции и расширяя кругозор — ведь наставник должен полностью погрузиться в тему. Но при этом не следует придумывать что-то за него, молодой специалист должен размышлять самостоятельно, принося побольше идей. Устроив совместный мозговой штурм, мы сможем выбрать самые перспективные и вместе развивать их — на этом этапе помощь наставников особенно нужна. Поскольку куратор обычно является руководителем и обладает значительным административным и информационным ресурсом, его участие помогает привлечь необходимые заводские ресурсы: найти нужное программное обеспечение или связать с нужными специалистами".

Таким образом, наставничество является важнейшим механизмом, который не только позволяет предприятию подготовить для себя необходимые кадры, но и дает толчок к развитию вчерашнего студента, пришедшего в одну из самых активно развивающихся отраслей. И эффективность этого механизма уже доказана практикой — примером служат множество успешных карьер, построенных молодыми специалистами с помощью наставников. Которые, кстати сказать, могут впоследствии снова встретиться на карьерном пути бывшим молодым специалистам: по словам Кирилла Павлова, после перехода в технологический отдел он снова стал подчиненным одного из своих бывших наставников — Константина Молчанова.