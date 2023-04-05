АО "Транснефть - Приволга" в марте выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Республике Татарстан.

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, снижение вероятности отказов оборудования.

В период плановой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Кулешовка — Куйбышев и Нижневартовск — Курган — Куйбышев на производственных объектах и линейной части нефтепроводов произведены ремонт шести задвижек, замена и монтаж девяти новых шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности, вырезка пяти дефектов и ликвидация 20 элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

В том числе на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" и блочной комплектной насосной станции "Поповка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменены девять задвижек и обратный затвор подпорного насосного агрегата. На ЛПДС "Кротовка" проведены работы по отключению магистрального насосного агрегата, выработавших свой ресурс, для последующей замены на современное насосное оборудование.

В резервуарном парке станции смешения нефти Самарского РНУ и на НПС "Красноармейская-2" Саратовского РНУ проведен средний ремонт шести узлов запорной арматуры. На пункте подогрева нефти "Маштаково" технологические трубопроводы после проведенной реконструкции подключены к МН Гурьев — Куйбышев. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 180 человек, использовалась 86 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.