16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 135
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" в марте выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, снижение вероятности отказов оборудования.

В период плановой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Кулешовка — Куйбышев и Нижневартовск — Курган — Куйбышев на производственных объектах и линейной части нефтепроводов произведены ремонт шести задвижек, замена и монтаж девяти новых шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности, вырезка пяти дефектов и ликвидация 20 элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

В том числе на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" и блочной комплектной насосной станции "Поповка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменены девять задвижек и обратный затвор подпорного насосного агрегата. На ЛПДС "Кротовка" проведены работы по отключению магистрального насосного агрегата, выработавших свой ресурс, для последующей замены на современное насосное оборудование.

В резервуарном парке станции смешения нефти Самарского РНУ и на НПС "Красноармейская-2" Саратовского РНУ проведен средний ремонт шести узлов запорной арматуры. На пункте подогрева нефти "Маштаково" технологические трубопроводы после проведенной реконструкции подключены к МН Гурьев — Куйбышев. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 180 человек, использовалась 86 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30