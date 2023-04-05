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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новокуйбышевский учебный центр посетила делегация Федерации профсоюзов Самарской области

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧПОУ "Новокуйбышевский учебный центр" — корпоративную образовательную организацию ПАО "Транснефть" — посетила делегация Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО). Цель визита — изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии приняли участие главный технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ Константин Ковалев, председатель Самарской территориальной организации Нефтегазстройпрофсоюза Игорь Шалимов и заместитель главного инженера — начальник Управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев.

ЧПОУ "Новокуйбышевский учебный центр" ведет обучение по 40 основным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и более чем по 90 программам дополнительного профессионального образования персонала для дочерних обществ компании "Транснефть". Сотрудники учебного центра рассказали о его деятельности, познакомили с программами обучения по основным рабочим профессиям, а также программами обучения в области охраны труда и наглядно продемонстрировали риски, связанные с работой в нефтепроводной отрасли.

На вопросы представителей ФПСО ответил начальник Управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев. Он отметил, что в числе основных направлений работы предприятия в области охраны труда являются контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала по охране труда. В 2022 году 1054 работников предприятия прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда, в том числе и на базе ЧПОУ НУЦ.

Представители ФПСО посетили полигон, созданный на базе Новокуйбышевского учебного центра по инициативе АО "Транснефть - Приволга" с целью реализации инструментов повышения эффективности производственных процессов и снижения уровня производственного травматизма. Для моделирования нештатных ситуаций в учебные процессы внедрены стресс–тренажеры — технические устройства и приспособления, с помощью которых моделируется аварийная ситуация при невыполнении правил безопасности на промышленном объекте, способная привести к тяжелым травмам.

Стенды нужны для обучения работе сотрудников на высоте, безопасному выполнению стропальных работ и использованию специальной защитной обуви. Один из тренажёров имитирует лобовое столкновение автомобиля и демонстрирует, как действует ремень безопасности при возникновении сильного встречного удара. Технические устройства и приспособления помогают развивать внимательность к возможным рискам, прививают навыки безопасного поведения.

Также был продемонстрирован многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара, который позволяет отрабатывать навыки обращения с огнетушителями и пошаговые действия в случае возникновения пожара, как на производственном объекте, так и в быту.

Представители ФПСО по итогам визита дали высокую оценку уровню технической оснащенности и подготовки персонала компании по программам охраны труда на базе ЧПОУ НУЦ.

Одной из важных задач ПАО "Транснефть", которая отмечает в 2023 году свое 30-летие, является поддержание и повышение уровня квалификации инженерно-технического и рабочего персонала основных производственных направлений в регионах присутствия организаций системы "Транснефть". С этой целью в системе корпоративного обучения ПАО "Транснефть" функционирует семь корпоративных образовательных организаций, в том числе ЧПОУ "Новокуйбышевский учебный центр" (г. Новокуйбышевск).

Обучение персонала осуществляется в аудиториях и лабораториях, оснащенных современным оборудованием, материалами и тренажерными комплексами, по утверждаемым ПАО "Транснефть" программам. С момента образования в ЧПОУ НУЦ прошли обучение свыше 112 тысяч человек, причем из них свыше 70 тысяч — за последнее десятилетие. Новокуйбышевский учебный центр работает не только для АО "Транснефть - Приволга", больше половины учащихся — работники других акционерных обществ "Транснефти".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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