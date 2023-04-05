Новокуйбышевский учебный центр посетила делегация Федерации профсоюзов Самарской области

ЧПОУ "Новокуйбышевский учебный центр" — корпоративную образовательную организацию ПАО "Транснефть" — посетила делегация Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО). Цель визита — изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда.

В мероприятии приняли участие главный технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза РФ Константин Ковалев, председатель Самарской территориальной организации Нефтегазстройпрофсоюза Игорь Шалимов и заместитель главного инженера — начальник Управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев.

ЧПОУ "Новокуйбышевский учебный центр" ведет обучение по 40 основным программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и более чем по 90 программам дополнительного профессионального образования персонала для дочерних обществ компании "Транснефть". Сотрудники учебного центра рассказали о его деятельности, познакомили с программами обучения по основным рабочим профессиям, а также программами обучения в области охраны труда и наглядно продемонстрировали риски, связанные с работой в нефтепроводной отрасли.

На вопросы представителей ФПСО ответил начальник Управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев. Он отметил, что в числе основных направлений работы предприятия в области охраны труда являются контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала по охране труда. В 2022 году 1054 работников предприятия прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда, в том числе и на базе ЧПОУ НУЦ.

Представители ФПСО посетили полигон, созданный на базе Новокуйбышевского учебного центра по инициативе АО "Транснефть - Приволга" с целью реализации инструментов повышения эффективности производственных процессов и снижения уровня производственного травматизма. Для моделирования нештатных ситуаций в учебные процессы внедрены стресс–тренажеры — технические устройства и приспособления, с помощью которых моделируется аварийная ситуация при невыполнении правил безопасности на промышленном объекте, способная привести к тяжелым травмам.

Стенды нужны для обучения работе сотрудников на высоте, безопасному выполнению стропальных работ и использованию специальной защитной обуви. Один из тренажёров имитирует лобовое столкновение автомобиля и демонстрирует, как действует ремень безопасности при возникновении сильного встречного удара. Технические устройства и приспособления помогают развивать внимательность к возможным рискам, прививают навыки безопасного поведения.

Также был продемонстрирован многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара, который позволяет отрабатывать навыки обращения с огнетушителями и пошаговые действия в случае возникновения пожара, как на производственном объекте, так и в быту.

Представители ФПСО по итогам визита дали высокую оценку уровню технической оснащенности и подготовки персонала компании по программам охраны труда на базе ЧПОУ НУЦ.