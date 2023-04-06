Самарский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных

В четверг, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных Александром Рыжинским.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве региона и академии, которое направлено на развитие культуры и искусства на территории Самарской области и касается не только творческих проектов, но и образовательных, и методических, вопросов поддержки талантливой молодежи по видам искусств.

Также на встрече обсуждались конкретные предложения о сотрудничестве на ближайшую перспективу.

В частности, речь шла об участии Российской академии музыки имени Гнесиных в знаковых музыкальных проектах на территории региона.

Одним из таких проектов, инициированных Самарской областью, является международный фестиваль искусств имени Д. Д. Шостаковича. Александр Рыжинский выразил готовность принять участие не только организационное, но и творческое - как руководитель ансамбля современной хоровой музыки "Altro coro" вместе с коллективом музыкантов выступить в рамках фестиваля. Программа, по его предложению, может быть связана как с именем самого Дмитрия Шостаковича, так и с именами композиторов - его учеников и последователей.

Также глава региона пригласил Александра Рыжинского войти в число сопредседателей организационно-художественного комитета фестиваля искусств им. Д. Д. Шостаковича. "Я очень рад, что вы будете в числе и соорганизаторов фестиваля, и его участников", - отметил глава региона.

Еще один проект, предложенный Александром Рыжинским, касался проведения в Самаре выездной творческой школы академии для заинтересованных учащихся, студентов, преподавателей по разным музыкальным специализациям. По словам ректора, этот проект реализуется академией в рамках указа президента РФ о праздновании 150-летия со дня рождения Е. Ф. Гнесиной, выдающегося педагога, внесшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования. Такие творческие школы уже прошли в трех регионах страны.

Дмитрий Азаров обратил внимание министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, принимавшей участие во встрече, на необходимость выбрать подходящее время проведения творческой школы, чтобы педагогам было удобно принять в ней участие. Площадкой проекта может стать Поволжская академия образования и искусств им. Святителя Алексия Московского.

Кроме того, в Тольятти специалисты академии музыки им. Гнесиных приняли участие в проекте Тольяттинского музыкального колледжа имени Р. К. Щедрина "Щедринские вечера", посвященном 90-летию со дня рождения композитора, - проводили мастер-классы, концерты и работали в жюри этого фестиваля.

Глава региона поблагодарил ректора Академии за внимание к развитию музыкального образования в Тольятти и эффективное сотрудничество с профильными образовательными организациями. В ходе встречи был поднят вопрос о переводе средних профессиональных учреждений сферы культуры в ведение областного минкульта - это позволит более эффективно вести как творческую деятельность, так и обновление материально-технической базы. Дмитрий Азаров дал поручение руководителю ведомства проработать этот вопрос.

Также на встрече обсудили возможность организации обучения самарцев в Российской академии музыки в рамках целевого набора с финансированием из средств федерального бюджета. Такая возможность появится у 10 выпускников региональных училищ искусств 2023 года по программам бакалавриата (фортепиано, теория музыки, хоровое дирижирование, струнные инструменты, академический вокал, народные инструменты, сольное и хоровое народное пение, этномузыка). Принять участие в дне открытых дверей в академии они смогут уже в мае.

Российская академия музыки имени Гнесиных по праву считается одним из ведущих музыкальных вузов мирового уровня и является одним из двух базовых высших учебных заведений учебно-методического объединения России по образованию в области музыкального искусства, наряду с Московской консерваторией. Легендарное учебное заведение - единственный вуз, в котором представлены все специальности и специализации различных музыкальных направлений, изучаемых в России.

Ректор академии обратился к Дмитрию Азарову как к руководителю Комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" с просьбой о рассмотрении ряда вопросов, касающихся музыкального образования. В частности, речь шла о порядке присвоения почетных званий "Заслуженный артист" и "Народный артист" - сейчас присуждающие их органы не рассматривают заявки от педагогов музыкальных вузов, в то время как многие из них являются выдающимися исполнителями и наставниками и безусловно достойны таких наград.

"В Год наставника и педагога, объявленный президентом, это вопрос, который нужно решать", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров предложил Александру Рыжинскому рекомендовать профильных специалистов для включения в состав Комиссии и оперативно включиться в работу. "Сразу заявляйте повестку. Мы в текущем году успеем совершенно точно все интересующие вопросы рассмотреть", - резюмировал он.