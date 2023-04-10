В Самаре пройдет межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего

В Самаре 15 апреля пройдет первый межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего Void Forum(). Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С. П. Королева.

Мероприятие пройдет в стенах вуза, оно запланировано в формате интерактивных лекций и нетворкингов. Организаторы планируют создать инженерное сообщество, способное помогать друг другу в технологических задачах.

"Форум подразумевает живое общение об актуальных вопросах с последующей продуктивной обратной связью со стороны слушателей, — говорится в сообщении. — Спикерами выступают ведущие технические специалисты, руководители высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса".

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.