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В Самаре пройдет межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 15 апреля пройдет первый межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего Void Forum(). Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С. П. Королева.

Мероприятие пройдет в стенах вуза, оно запланировано в формате интерактивных лекций и нетворкингов. Организаторы планируют создать инженерное сообщество, способное помогать друг другу в технологических задачах.

"Форум подразумевает живое общение об актуальных вопросах с последующей продуктивной обратной связью со стороны слушателей, — говорится в сообщении. — Спикерами выступают ведущие технические специалисты, руководители высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса".

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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