В Самаре пройдет межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего

В Самаре 15 апреля пройдет первый межрегиональный форум в сфере уникальных разработок и интеллектуальных технологий будущего Void Forum(). Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. С. П. Королева.
Мероприятие пройдет в стенах вуза, оно запланировано в формате интерактивных лекций и нетворкингов. Организаторы планируют создать инженерное сообщество, способное помогать друг другу в технологических задачах.
"Форум подразумевает живое общение об актуальных вопросах с последующей продуктивной обратной связью со стороны слушателей, — говорится в сообщении. — Спикерами выступают ведущие технические специалисты, руководители высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса".
Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!