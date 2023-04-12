В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики

В субботу, 15 апреля, в Самаре пройдет традиционный космический полумарафон. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, является официальным открытием бегового сезона 2023 года в Самарской области.
Событие состоится в Самаре в восьмой раз и соберет более 2000 участников из более чем 250 городов России.
Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, а также дает возможность полюбоваться старинной частью города. Обращаем внимание, что в этом году маршрут изменен. Подробнее с трассами можно ознакомиться в приложении.
Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш — на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 08:30.
Дистанции: детский забег (ребята от 1 года до 10 лет включительно) — 600 м; корпоративный забег 5×3 км; 3 км, 10 км, 21,1 км; "Самарская миля" — 1 586 м.
К участию в забеге допускаются: в возрасте от 1 года до 10 лет включительно на детский забег 600 м (от 1-го до 4-х лет вместе с родителями); от 11 лет на дистанции 3 км, "Самарская миля" 1 586 м и корпоративный забег 5×3 км; от 14 лет на дистанцию 10 км; от 16 лет на дистанции 21,1 км.
Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 13 и 14 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ "Космопорт").
Дополнительную информацию о забеге можно узнать здесь.
Напомним, 15 апреля в центре Самары в связи с забегом будет ограничено движение транспорта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.