В центре Самаре ограничат движение из-за "Космического полумарафона"

В субботу, 15 апреля, в Самаре ограничат движение из-за "Космического полумарафона".
Ограничение будет действовать:
— с 3:00 до 14:30 15 апреля по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;
— с 6:00 до 14:30 15 апреля — по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской, от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Лесной; по ул. Лесной, от ул. Первомайской до ул. Осипенко.
Кроме того, с 22:00 14 апреля до 14:30 15 апреля на этих участках нельзя будет останавливаться и парковаться.
С утра и до 14:30 15 апреля общественный автобусы № 61, 261 будут ходить по скорректированным схемам.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.