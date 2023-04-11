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Общество

В центре Самаре ограничат движение из-за "Космического полумарафона"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в Самаре ограничат движение из-за "Космического полумарафона".

Ограничение будет действовать:

— с 3:00 до 14:30 15 апреля по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

— с 6:00 до 14:30 15 апреля — по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской, от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Лесной; по ул. Лесной, от ул. Первомайской до ул. Осипенко.

Кроме того, с 22:00 14 апреля до 14:30 15 апреля на этих участках нельзя будет останавливаться и парковаться.

С утра и до 14:30 15 апреля общественный автобусы № 61, 261 будут ходить по скорректированным схемам.

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