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В лабораториях АО "Транснефть - Приволга" в I квартале выполнено около 40 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в I квартале 2023 года выполнили 37,7 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе 27,2 тыс. исследований нефти и 10,5 тыс. — нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Кроме того, проведено порядка 2,2 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов.

Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей качества нефти и дизельного топлива при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

В семи лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) введена Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС). Эксплуатация системы обеспечивает автоматическую обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе ПАО "Транснефть" методикам измерений, результатов внутрилабораторного контроля и учета оборудования.

Все лаборатории укомплектованы современным оборудованием, предназначенным для выполнения комплекса заявленных испытаний, в том числе резервным. В составе оборудования — современные анализаторы серы, хлора и плотности нефти.

В год 30-летия ПАО "Транснефть" и 70-летия АО "Транснефть - Приволга" активно проводится модернизация объектов исследовательской инфраструктуры. На текущий год запланировано оснащение новыми техническими средствами охраны аналитических и испытательных лабораторий на линейных производственно-диспетчерских станциях "Похвистнево" и "Кротовка" в Бугурусланском РНУ, головных перекачивающих станциях "Тингута" и "Волгоград" в Волгоградском РНУ, станции смешения нефти в Самарском РНУ.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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