АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара в резервуарном парке станции смешения нефти (ССН).

Цель — отработка взаимодействия Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона с работниками станции смешения нефти, аварийными службами, повышение готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны и АО "Транснефть - Приволга" к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти.

По сценарию от попадания молнии в резервуар объемом 20 тыс. куб. м произошел "взрыв с возгоранием нефти". Автоматическая система пожаротушения резервуара в результате сбоя программного обеспечения условно вышла из строя.

После поступления сигнала о "возгорании" объект был обесточен, технологический процесс остановлен. Объявлена общая эвакуация работников, не задействованных в ликвидации условного пожара. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы сосредоточились на тушении "горящего" резервуара, подготовке и проведении пенной атаки. Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники и подачей пены сверху пеноподъемниками. Всего к тушению условного пожара были привлечены 13 единиц техники.

После проведения основных работ по тушению условное возгорание было ликвидировано. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение.

В ПТУ были задействованы 60 человек из состава Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона, члены добровольной пожарной дружины АО "Транснефть - Приволга", обслуживающий и оперативный персонал ССН.

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали заместитель председателя правительства Самарской области Александр Винников, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

Наблюдатели положительно оценили взаимодействие структур и отметили высокий уровень координации персонала.

Производственные объекты акционерного общества "Транснефть - Приволга", отмечающего в текущем году свое 70-летие, относятся к категории взрывопожароопасных. Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.