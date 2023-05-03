16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаратранснефть-терминал" ушел в убыток на 1,7 млрд рублей Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самаратранснефть-терминал" ушел в убыток на 1,7 млрд рублей

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оператор строящегося около с. Николаевка НПЗ - ООО "Самаратранснефть-терминал" - показал за 2022 год убыток в 1,7 млрд руб., следует из аудиторского заключения. Это более чем в сотню раз превышает результат предыдущего года - 16,4 млн рублей. Выручка же составила 307,42 млн рублей.

Фото: скриншот с видео

Аудитор также сообщает, что обязательства компании превысили его активы почти на 20 млрд рублей. Стоимость незавершенного строительства на конец года составляла 18,7 млрд, обязательства по мировому соглашению - 37,7 млрд рублей.

"У аудируемого лица имеются риски в отношении погашения обязательства по мировому соглашению, связанные с зависимостью восстановления платежеспособности от реализации бизнес-плана, положенного в основу мирового соглашения по делу о банкротстве...", - поясняют аудиторы.

Тем не менее, у руководства нет намерений ликвидировать или сокращать деятельность, но есть планы достроить завод до конца 2023 года.

Напомним, осенью 2021 г. в отношении ООО "Самаратранснефть-терминал" было прекращено банкротство. Должник обязался выплатить кредиторам более 37,7 млрд руб. до 2037 года.

На 31 декабря 2022 г. ООО "Самаратранснефть-терминал" владели ООО "ГК "ПетРоНефть" (99%) и ООО "Спецресурс-Сервис". Конечными бенефициарами являлись Дарина Морева (33,67%), Сергей Суслов (32,67%) и Мария Абязова (32,67%), которую СМИ относят к НПФ "Благосостояние".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4