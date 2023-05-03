"Самаратранснефть-терминал" ушел в убыток на 1,7 млрд рублей

Оператор строящегося около с. Николаевка НПЗ - ООО "Самаратранснефть-терминал" - показал за 2022 год убыток в 1,7 млрд руб., следует из аудиторского заключения. Это более чем в сотню раз превышает результат предыдущего года - 16,4 млн рублей. Выручка же составила 307,42 млн рублей.

Аудитор также сообщает, что обязательства компании превысили его активы почти на 20 млрд рублей. Стоимость незавершенного строительства на конец года составляла 18,7 млрд, обязательства по мировому соглашению - 37,7 млрд рублей.

"У аудируемого лица имеются риски в отношении погашения обязательства по мировому соглашению, связанные с зависимостью восстановления платежеспособности от реализации бизнес-плана, положенного в основу мирового соглашения по делу о банкротстве...", - поясняют аудиторы.

Тем не менее, у руководства нет намерений ликвидировать или сокращать деятельность, но есть планы достроить завод до конца 2023 года.

Напомним, осенью 2021 г. в отношении ООО "Самаратранснефть-терминал" было прекращено банкротство. Должник обязался выплатить кредиторам более 37,7 млрд руб. до 2037 года.