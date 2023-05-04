Бетонщик из Самары потерял 960 тыс. руб., поверив мошенникам

В Самаре 51-летний местный житель пострадал от действий мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Работающему бетонщиком мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что на самарца пытаются оформить кредит и для предотвращения незаконных действий необходимо пройти по присланной "банкиром" ссылке и продиктовать поступившие ему на телефон коды доступа. После получения кодов собеседник прекратил разговор, а со счета местного жителя списались 960 тыс. рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.



