Бетонщик из Самары потерял 960 тыс. руб., поверив мошенникам

В Самаре 51-летний местный житель пострадал от действий мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Работающему бетонщиком мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что на самарца пытаются оформить кредит и для предотвращения незаконных действий необходимо пройти по присланной "банкиром" ссылке и продиктовать поступившие ему на телефон коды доступа. После получения кодов собеседник прекратил разговор, а со счета местного жителя списались 960 тыс. рублей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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