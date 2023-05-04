"Был в тяжелом состоянии": в Самарской области ребенка укусила гадюка

В прошедшие выходные в Самарской области ядовитая змея укусила 12-летнего мальчика. Службой санитарной авиации он был доставлен в реанимацию СОКБ им. В.Д. Середавина. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Екатерина Чепур.

Пострадавший был доставлен из Богатовского района 1 мая. Сейчас подросток переведен в палату, чувствует себя лучше. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Для СОКБ это первый случай укуса змеи в текущем году.

Как написала в соцсетях родственница пострадавшего, гадюка укусила ребенка в Борском районе. Оттуда его доставили в Богатовскую ЦРБ, где имелся антидот.

"Ребёнок был в очень тяжёлом состоянии, до города не смогли бы довести. Благодаря медикам ребёнок жив и в хорошем состоянии в больнице Середавина", — написала женщина.