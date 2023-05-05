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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело День безопасности труда

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников. Цель — повышение уровня заинтересованности работников в соблюдении правил безопасности, пропаганда положительного опыта и культуры производства.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятие состоялось во Всемирный День охраны труда, в этом году оно было приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть" и 70-летию АО "Транснефть - Приволга". В ежегодном конкурсе традиционно принимали участие представители всех филиалов — Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ), Центральной базы производственного обслуживания.

Конкурс проходил в формате викторины. Команды из пяти работников продемонстрировали свои знания по охране труда в семи турах. Согласно решению комиссии в общекомандном зачете победа была присуждена представителям Самарского РНУ. Второе и третье места разделили команды Волгоградского и Бугурусланского РНУ, соответственно.

Во время торжественного закрытия Дня безопасности труда также были награждены победители конкурса "Лучшее подразделение по охране труда АО "Транснефть - Приволга" по результатам работы в 2022 году. Победу завоевал коллектив головной перекачивающей станции "Волгоград", получив переходящий кубок.

Лучшие специалисты по охране труда награждены Благодарственными письмами. Награды также вручены лучшим уполномоченным по охране труда от профсоюзной организации.

"Охрана труда — приоритет первой величины, поэтому действия сотрудников в случае нештатной ситуации отлажены до мелочей. Неукоснительное соблюдение всех требований охраны труда — это залог и необходимое условие общего успеха", — подчеркнул председатель жюри — главный инженер предприятия Андрей Тащилин.

В АО "Транснефть - Приволга" внедрена система управления охраной труда, на постоянной основе реализуются мероприятия по улучшению условий труда, развитию культуры безопасности и повышению компетентности специалистов. Дни безопасности труда на предприятии проводятся с 2015 года. Мероприятия призваны содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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