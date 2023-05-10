Житель Новокуйбышевска перевел "правоохранителям" 894,5 тыс. рублей

В Новокуйбышевске 22-летний сотрудник одного из нефтеперерабатывающих предприятий стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Молодому человеку в течение дня звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они уверили мужчину, что на его имя злоумышленниками оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции и "исчерпать" кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
Молодой человек долго не поддавался на уговоры неизвестных, но они были, по его словам, очень убедительными и настойчивыми. Действуя по их инструкциям, мужчина взял в нескольких банках кредиты и перевел на указанные звонившими расчетные счета 894,5 тыс. рублей. Через некоторое время, поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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