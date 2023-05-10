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Преступления Происшествия

Житель Новокуйбышевска перевел "правоохранителям" 894,5 тыс. рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 22-летний сотрудник одного из нефтеперерабатывающих предприятий стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Молодому человеку в течение дня звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они уверили мужчину, что на его имя злоумышленниками оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной"  операции и "исчерпать" кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Молодой человек долго не поддавался на уговоры неизвестных, но они были, по его словам, очень убедительными и настойчивыми. Действуя по их инструкциям, мужчина взял в нескольких банках кредиты и перевел на указанные звонившими расчетные счета 894,5 тыс. рублей. Через некоторое время, поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

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