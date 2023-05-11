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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и Яндекс — путешествия с максимальной выгодой

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн и Яндекс Путешествия запустили программу, которая позволяет выгодно бронировать отели в любой точке мира. На странице проекта можно указать свой номер билайн и получить повышенный кешбэк в размере 10% от стоимости проживания прямо на баланс телефона.

Фото: freepik.com

В отличие от многих других программ лояльности, здесь размер кешбэка не ограничен, и он начисляется на любую стоимость проживания в любых отелях, независимо от их звездности. Использовать кешбэк можно на все услуги, которые доступны для оплаты с баланса билайна — начиная от услуг связи, заканчивая покупками в играх и оплаты подписок.

Чтобы получить кешбэк, необходимо перейти на страницу Яндекс Путешествия x билайн по ссылке или через мобильное приложение оператора из раздела "Для вас", выбрать и забронировать отель, указать номер телефона в поле "Кешбэк от билайн", и получить средства на мобильный баланс в течение 30-70 дней после выезда из отеля.

Важно учитывать, что кешбэк в размере 10% действует до 31 мая, после чего он будет снижен до 7%. Все подробности, включая правила проведения акции, также доступны на странице сервиса.

Яндекс Путешествия является одним из самых быстрорастущих сервисов для поиска и бронирования отелей в России. По данным исследования OMI в марте 2022 года, 25% опрошенных предпочитают Яндекс Путешествия вместо ушедших из России сервисов бронирования. А партнерство с билайном делает использование Яндекс Путешествий не только удобным, но и крайне выгодным.

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