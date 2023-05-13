Ночной пожар повышенной сложности ликвидирован в Октябрьском районе Самары

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В пятницу, 12 мая, в 1:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на Никитинском переулке в Октябрьском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.