Новокуйбышевец лишился 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

В Новокуйбышевске начальник участка одного из предприятий лишился 3,5 млн руб., желая заработать на бирже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже. Заинтересовавшись предложением, 40-летний потерпевший получил инструкции от "специалиста" и перевел на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций в сумме около 3,5 млн рублей.
После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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