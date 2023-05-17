Новокуйбышевец лишился 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

В Новокуйбышевске начальник участка одного из предприятий лишился 3,5 млн руб., желая заработать на бирже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем получения прибыли на бирже. Заинтересовавшись предложением, 40-летний потерпевший получил инструкции от "специалиста" и перевел на продиктованные счета деньги, якобы для покупки акций в сумме около 3,5 млн рублей.

После осуществления финансовых операций, "псевдотрейдер" перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.