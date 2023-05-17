"ЁлкаФест" снова в городе: экологи Куйбышевского НПЗ вместе со школьниками делают Самару зеленее

В столице региона стартовал очередной "Ёлкафест" — вот уже несколько лет окончание учебного года для школьников Куйбышевского района Самары знаменует собой экологический фестиваль. Нефтяники помогают многим ребятам исполнить мечту — посадить собственными руками пушистую вечнозеленую красавицу, а заодно мальчишки и девчонки учатся оберегать не только свои посадки, но и в целом окружающую среду.

Специалисты Куйбышеского НПЗ, градообразующего предприятия района, с подрастающим поколением взаимодействуют постоянно — вместе участвуют во всероссийских экологических акциях и проводят собственные. Их "изюминка" — дать детям возможность прикоснуться к живой природе, почувствовать ее, будь то высадка деревьев или выпуск мальков в водоем. Так ребята закрепляют знания об экологии на практике и учатся нести ответственность за окружающую среду. Эта идея — ключевая и для проекта "Ёлкафест".

В этом году к "хвойному" фестивалю присоединились ученики пяти самарских школ — № 129, 123, 21, 105, 74. Под руководством профессиональных агрономов ребята высадили несколько десятков молодых елей. Пока готовили лунки, узнали немало интересных фактов об этих деревьях. Например, мало кто знает, что помимо способности оставаться зеленой круглый год, вечнозеленая красавица является настоящим долгожителем и может выдерживать экстремальные погодные условия до нескольких сотен лет. При этом ёлка — быстрорастущее и неприхотливое растение, украшающее любой ландшафт и защищающее горожан пот автомобильных выхлопов, шума и ветра.

Кстати, оценить качество атмосферного воздуха ребята тоже смогли — инженеры отдела охраны окружающей среды КНПЗ показали школьникам, как специалисты передвижного экологического поста проводят отборы проб.

Для ребят высадка елей стала настоящим праздником, ведь так они, можно сказать, оставляют память о себе в родной школе. Кроме того, все образовательные учреждения — участники фестиваля получили в подарок от завода вазоны, в которые тоже своими руками посадили цветы.