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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудник АО "Транснефть - Приволга" награжден Орденом Мужества

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Орден Мужества сотруднику АО "Транснефть - Приволга" Вячеславу Зубову. В соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина он отмечен наградой за исполнение гражданского и воинского долга, за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Охранник ведомственной охраны НПС "Покровская" отряда "Самарский" Вячеслав Зубов служил в Вооруженных силах РФ более 18 лет. В системе трубопроводного транспорта работает с 2017 года. С первых дней работы в компании зарекомендовал себя ответственным и высококвалифицированным специалистом. В специальной военной операции Вячеслав Зубов принимал участие в качестве добровольца.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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