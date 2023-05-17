Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Орден Мужества сотруднику АО "Транснефть - Приволга" Вячеславу Зубову. В соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина он отмечен наградой за исполнение гражданского и воинского долга, за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции.
Охранник ведомственной охраны НПС "Покровская" отряда "Самарский" Вячеслав Зубов служил в Вооруженных силах РФ более 18 лет. В системе трубопроводного транспорта работает с 2017 года. С первых дней работы в компании зарекомендовал себя ответственным и высококвалифицированным специалистом. В специальной военной операции Вячеслав Зубов принимал участие в качестве добровольца.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее