Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Орден Мужества сотруднику АО "Транснефть - Приволга" Вячеславу Зубову. В соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина он отмечен наградой за исполнение гражданского и воинского долга, за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"