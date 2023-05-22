Нефтяники "Самаранефтегаза" провели экологическую акцию на волжском берегу

Ко Дню Волги, который ежегодно отмечается в России 20 мая, сотрудники АО "Самаранефтегаз" провели экологическую акцию. Нефтяники очистили прибрежную территорию на стрелке рек Волга и Сок.

"Река Сок — это один из крупных левых притоков Волги. В речную сеть великой русской реки входит множество разнообразных притоков, начиная от ручьев и заканчивая большими реками. Их количество за последние десятилетия, как утверждают специалисты, значительно сократилось. Поэтому их очистка — важное направление в оздоровлении Волги", — считает начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды АО "Самаранефтегаз" Ксения Лыженкова.

Берега рек — излюбленное место отдыха туристов и рыбаков. Но, к сожалению, не все граждане сознательно относятся к природе и убирают после себя мусор. Поэтому территория акватории часто завалена пластиковыми пакетами, бутылками, жестяными банками, старыми рыболовными сетями. Все это наносит огромный вред экосистеме, губит животных и птиц, а также может являться причиной природных пожаров.

В экологическом мероприятии приняли участие 120 сотрудников предприятия. За время акции экоактивисты очистили около 10 гектаров территории. Всего они собрали более 25 кубометров мусора.

Более 10 лет сотрудники предприятия работают над восполнением водных биоресурсов для сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции ценных пород рыб. Так, в 2022 году в акваторию Волги было выпущено около 84 тысяч мальков стерляди и более 6,7 тысяч мальков сазана.

Сотрудники компании являются активными участниками акций по очистке берегов рек, водохранилищ и родников, понимая, что от состояния Волги напрямую зависит здоровье миллионов людей, а также важнейшие сферы экономики — сельское хозяйство, энергетика, ЖКХ.

Так, в прошлом году нефтяники очистили от ила родник Березовый, который находится в поселке Подлесный Красноярского района. Прилегающую к роднику территорию освободили от мусора и сорняков. Сухие деревья и поросль спилили. Благодаря стараниям волонтеров "Самаранефтегаза" рядом с источником оборудована удобная площадка, отсыпан щебенкой подъездной путь и окрашена беседка для отдыха. В 2020 году силами сотрудников предприятия были благоустроены родники в Кинельском районе, а в 2021-м они инициировали акцию по очистке Преображенского ключа в Безенчукском районе.

Кроме того, АО "Самаранефтегаз" помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством природных источников. В рамках социально-экономического партнерства такие проекты реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах.

"Охрана окружающей среды — одно из традиционных направлений корпоративного волонтерства. Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в различных экологических акциях: экосубботниках, высадках деревьев, проведении экологических уроков в школах. С каждым годом число нефтяников, вовлеченных в волонтерскую деятельность, только растет", — сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева.

Экологические программы, реализующиеся на предприятии, применение новых технологий вносят большой вклад в сохранение водных ресурсов Поволжья. Так, еще в 2016 году полностью прекращен забор воды из природных источников для поддержания пластового давления и сброс стоков в реки. Эффективность экологической политики дочерних предприятий "Роснефти" неоднократно отмечена на региональном и федеральном уровнях.