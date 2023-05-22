Александр Хинштейн: Государство предпринимает беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли

Сегодня ИТ-сфера испытывает серьезные кадровые проблемы. Откуда они взялись и как решаются? И когда в России появятся свои Биллы Гейтсы? На эти и другие вопросы "ВН" ответил депутат от 158 округа Самарской области, председатель ИТ-комитета Госдумы России Александр Хинштейн.