Сегодня ИТ-сфера испытывает серьезные кадровые проблемы. Откуда они взялись и как решаются? И когда в России появятся свои Биллы Гейтсы? На эти и другие вопросы "ВН" ответил депутат от 158 округа Самарской области, председатель ИТ-комитета Госдумы России Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн: Государство предпринимает беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли
САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!