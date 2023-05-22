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Экология Общество

Волжская экоинициатива: сотрудники Сызранского НПЗ очистили берега реки от мусора

СЫЗРАНЬ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского нефтеперерабатывающего завода (дочернее предприятие НК "Роснефть") уже несколько лет отмечают День Волги важным и полезным делом — очисткой берегов великой реки от сухой травы и мусора, принесенного половодьем или оставленного на месте отдыха нерадивыми "туристами".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

По замыслу организаторов, экологический праздник должен объединить людей, неравнодушных к проблеме сохранения Волги, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

В этом году десант волонтеров АО "Сызранский НПЗ" в преддверии Дня Волги навел порядок у заводских причалов в районе железнодорожной станции Кашпир. Совместными усилиями сотрудники предприятия очистили 6000 квадратных метров береговой линии, собрав почти два самосвала мусора.

Зеленая повестка — весомая часть многих корпоративных программ нефтяников. Ежегодно сотни заводчан выходят на посадки леса и другие экологические акции, принимают участие в наведении порядка на территории родного предприятия и на улицах Сызрани.

Сызранский НПЗ более 10 лет регулярно восполняет биоресурсы Волги. Только в 2022 году сызранские нефтяники выпустили в Волгу 54 тыс. особей сазана и 29,9 тыс. — стерляди.

Но только лишь субботниками экологическая программа Сызранского нефтеперерабатывающего завода не ограничивается. Сохранение чистоты и красоты нашей реки — одна из приоритетных задач компании. Именно поэтому СНПЗ ведет большую реконструкцию сооружений биологической очистки стоков. В 2022 г. на объекте начат монтаж оборудования аэрационной системы. В результате модернизации здесь будет внедрена технология мембранного биореактора. Он предусматривает комбинированные технологии, сочетающие преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов, что позволяет обеспечить глубокую очистку стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью 99%.

Нефтепереработчики ставят задачу максимального использования оборотной воды. За последние четыре года забор воды из природных источников на Сызранском НПЗ сократился на 12%. В минувшем году показатель использования "оборотки" на производственные нужды составил уже 94,5%. Отметим при этом, что вся вода, возвращаемая предприятием в реку, на 100% соответствует установленным законодательством нормативам.

Экологическую акцию ко Дню Волги помимо Сызранского НПЗ поддержали около 200 работников Новокуйбышевского и Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Самаранефтегаза, СамараНИПИнефти и Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке. В результате очищен 21 гектар прибрежных территорий, собрано около 7 тонн мусора.

Вот так совместными усилиями предприятий и сотрудников вносится посильный вклад в чистое будущее реки Волги, на берегах которой мы обитаем сами и будут жить наши дети и внуки.

Гид потребителя

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