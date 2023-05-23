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Здравоохранение Общество

В клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили артроскопию коленного сустава полуторагодовалому ребенку

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые в Самарской области выполнили артроскопию коленного сустава полуторагодовалому ребенку. Возможность нормально ходить малышу вернули врачи детского травматолого-ортопедического отделения.

По словам заведующего детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрея Шмелькова, в прошлом году родители ребенка заметили, что при ходьбе он сгибает ногу в колене, начинает хромать и плакать. Такие приступы стали повторяться 1-2 раза в месяц. Когда мальчика начали обследовать, МРТ показало неправильную форму латерального мениска правого коленного сустава. Родители обратились за помощью в Клиники СамГМУ, где врачи детского травматолого-ортопедического отделения диагностировали врожденную нестабильность латерального мениска и решили оперировать ребенка.

"Главной проблемой были размеры сустава — они очень маленькие, стандартные инструменты для артроскопии не подойдут, так как высок риск повреждения структур коленного сустава во время операции, — говорит Андрей Шмельков. — Поэтому мы использовали специальные инструменты для проведения артроскопии мелких суставов. Провести подобную операцию позволило то, что недавно в Клиниках СамГМУ появился необходимый для этого инструментарий. Ребенку выполнили устранение вывиха заднего рога латерального мениска коленного сустава, шов заднего рога и тела латерального мениска. Патология крайне редкая, но мы всегда придерживаемся принципа органосохранения. И наши навыки, и необходимое оснащение позволили нам сохранить мениск. Это важно потому, что у людей с процессом старения развивается артроз, а некоторые исследования показывают, что у пациентов с удаленным мениском этот процесс начинается уже в молодом возрасте".

Спустя три месяца после операции мальчик нормально ходит и не хромает. По словам родителей, за этот период хромоты и приступов болей в колене у ребенка они не отмечали.

"Учитывая уникальность врожденной патологии, а также то, что ребенок будет расти, мы ведем за ним динамическое наблюдение", — уточнил Андрей Шмельков.

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