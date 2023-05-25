Российский ИТ: жизнь после катастрофы

Прошел год с момента начала драматичных событий в российском ИТ, связанных с неожиданным разрывом с Западом и оттоком специалистов. Как оказалось, отрасль не только выстояла — появились новые перспективы для ИТ-компаний.

Гудбай, Америка

События весны 2022 года стали шоком для ИТ-отрасли. Сотрудничество с Западом, выстраивавшееся десятилетиями, разрушилось в одночасье, как карточный домик. Конечно, схожие процессы происходили и в других отраслях, например, автомобилестроении и авиации, но в ИТ за этим особенно горько было наблюдать: здесь глобализация достигала наибольшей величины.

Начиная с 90-х годов, западные компании активно выходили на российский рынок. Зарубежные инвесторы интересовались российскими активами в ИТ-отрасли. Сами российские ИТ-компании также выходили на западные рынки и привлекали капитал на финансовых площадках. Яркие примеры успеха российский ИТ-разработок за рубежом — это "Лаборатория Касперского" и ABBYY (разработчик ПО для распознавания текста FineReader).

Есть целый ряд примеров, когда созданные россиянами ИТ-компании выходили на международный рынок и продавались иностранным инвесторам. Так, например, произошло со службой знакомств Badoo (продан американскому фонду Blackstone за $3 млрд), разработчиком решений для виртуализации Paralels (продан канадской Corel), разработчиком средств резервного копирования информации Veeam (продан за $5 млрд американскому фонду Insight Partners), ИТ-аутсорсером Luxoft (продан американской DXC Technology за $2 млрд), веб-сервером Nginx (продан американской компании F5 за $670 млн).

В числе прочего зарубежные ИТ-гиганты активно вкладывались в подготовку кадров в России. Так, Microsoft и Intel читали лекции и проводили мероприятия для студентов ИТ-вузов. Обучающиеся ИТ-специальностям зачастую работали в лабораторных классах Cisco. Такими образом российские учебные заведения выпускали специалистов, заточенных на работу с западными технологиями.

До самого последнего момента сотрудничество России и стран Запада в области высоких технологий только крепло. Так, в конце 2021 года ИТ-дистрибьютор Softline провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже, а онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН — на Нью-Йоркской фондовой бирже. Готовилось размещение на американской бирже Nasdaq каршерингового сервиса "Делимобиль", а в начале 2021 года на Nasdaq разместился созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters.

"Все ушли, и даже мама"

Наступил час X. Честно признать, автор этих строк, много лет проработавший в ИТ-журналистике и описывавший процессы прихода иностранных компаний на российский рынок, весной 2022 года пережил настоящий информационный шок. Новости об уходе из страны одного за другим западных ИТ-гигантов сыпались как горох: об этом объявили Microsoft, Intel, AMD, Cisco, Dell, HP, Adobe, Corel, SAP, Oracle, Autodeskб Amazon, Paypal… Всех не перечислить.

Особенно обидно, что стали уходить компании, созданные россиянами. Так произошло, например, с ABBYY и разработчиком средств резервного копирования Acronis. Примечательно, что Acronis был создан выпускниками МФТИ, которые еще недавно делали все, чтобы усилить свое присутствие в России. Например, компания стала якорным резидентом технопарка МФТИ. Схожие истории произошли с Badoo, Veeam и Parallels.

Разрыв отношений с Западом стал барьером и на пути развития в России направления ИТ-аутсорсинга. У нас высокое качество ИТ-специалистов, а стоимость их работы ниже, чем на Западе. Но весной 2022 года страну покинули и ведущие ИТ-аутсорсеры: Luxoft, DataArt и другие.

Стали уходить и игровые разработчики. Вышеупомянутая компания Nexters, открестившись от российских корней, смогла вернуться на биржу Nasdaq. Холдинг VK продал свое игровое подразделение My.com, новые владельцы которого тоже заявили об уходе. Белорусская компания WarGaming, известная своими World of Tanks и World of Worships, также решила уйти.

Доходило и до откровенных издевательств над пользователями продуктов. Так, Microsoft запретила россиянам скачивать обновления Windows, а Intel — драйвера. Музыкальный сервис Spotify и онлайн-кинотеатр Netflix заблокировали не только аккаунты российских пользователей, но еще и доступ к своим сайтам с территории нашей страны, а также удалили свои приложения из магазинов. Особенно это неприятно для владельцев SmartTV — на заглавном экране таких телевизоров находились иконки Netflix и украинского онлайн-кинотеатра Megogo (также прекратил работу в России).

Компании уходили, не считаясь с убытками. Так, SAP списал 400 млн €, Luxoft — $140 млн. У Spitify в России было 2,5 млн платных подписчиков, у Netflix — 700 тыс. В случае с Cisco вообще было анекдотично: компания, уходя, уничтожила оборудование на сумму 1,8 млрд рублей, а также офисное имущество на несколько миллионов.

Подход к вопросу исхода был разным. Так, американская Oracle (разработчик корпоративного ПО) просто отключил телефоны своей техподдержки. Ее немецкий конкурент — немецкая SAP — написала постепенный план ухода из России с продолжением поддержки существующих пользователей. Cisco же закрыл еще и собственную Академию, а также отключил устройства, работающие по облачной лицензии.

Непросто пришлось и российским геймерам. Все три производителя игровых приставок — Sony, Microsoft (платформа Xbox) и Nintendo — отключили россиянам доступ в магазины приложений на своих устройствах, зачастую единственные источники загрузки игр на приставки. В случае с играми на компьютерах ситуация попроще, но и тут, к примеру, крупнейший дистрибьютор игр Steam прекратил обслуживание наших соотечественников.

Проблемы с аппаратным обеспечением

Если в области ПО и интернет-сервисов в России существует большое количество собственных разработок, а также перспектив для создания новых продуктов, то с аппаратным обеспечением все гораздо хуже. Отечественное производство вычислительной техники, как правило, является сборочным и основанным на зарубежных комплектующих.

При этом в России существует сразу два микропроцессора собственной разработки: "Эльбрус" и "Байкал". Вот только производились они на Тайване на фабрике TSMC, которая также весной 2022 года прекратила сотрудничество с Россией. Причем уже произведенные процессоры не могут быть доставлены в Россию. Кроме того, если "Эльбрус" использует собственную архитектуру, то "Байкал" работает на архитектуре британской корпорации ARM.

В России есть собственное микроэлектронное производство, в частности, в Зеленограде. Но самый современный цех был открыт на заводе "Микрон" в 2012 году. Параллельно, с конца нулевых годов, там же идет строительство завода "Ангстрем-Т". Изначально он должен был работать на списанном оборудовании AMD, затем была приобретена лицензия IBM на более современную технологию 90 нм. Однако завод так и не был достроен, само предприятие оказалось банкротом и за долги было отдано кредитору — ВЭБ. При всем при этом современное микроэлектронное производство работает по топологиям, исчисляющимися несколькими нанометрами.

Серьезные проблемы начались и в телекоммуникационной отрасли. Два из трех поставщиков оборудования — финская Nokia и шведская Ericsson — объявили о прекращении работы в России. Третий крупный поставщик — китайский Huawei — громких заявлений об уходе не делал. Но по косвенным признакам можно сделать вывод, что он как минимум значительно свернул свою работу у нас. С учетом того, что полноценного производства телекоммуникационного оборудования в России нет, это не только ставит крест на строительстве сетей будущего, пятого поколения сотовой связи (5G), но и заставляет усомниться в способности поддерживать в должном состоянии текущие сети.

Причин такого синхронного поведения ИТ-гигантов несколько: санкции, вводимые против России США, Великобританией и странами Евросоюза, антироссийская истерия, поднятая на Западе, которая делала "токсичным" сам факт присутствия компании на нашем рынке, трудности с поставками оборудования и платежами. В случае с компаниями, основанными россиянами и белорусами, получившим признание на международном рынке, логика также понятна: рынки Евросоюза и США больше российского, так что ничего личного — это только бизнес.

В последнем случае нельзя не отметить еще один момент: в постсоветском ИТ-мире была хорошо налажена кооперация между российскими и украинскими айтишниками. Те и другие — наследники советской физико-математической школы. При этом украинские специалисты были несколько дешевле российских, что создавало неплохую синергию при работе на зарубежных клиентов.

Надежды на то, что китайские поставщики заменят западных, не оправдались. Так, китайская платежная система Unionpay не поспешила занять место Visa и Mastercard и всячески сокращает работу с Россией. Китайская социальная сеть TikTok ограничила работу с российскими пользователями. Huawei также не пожелал занять место Nokia и Ericsson.

Китайские компании можно понять. Хотя отношения между Западом и Китаем далеки от совершенства, полного разрыва сотрудничества между ними еще не произошло. Кроме того, китайские компании зачастую используют американские технологии, на экспорт которых в Россию также наложен запрет.

Жизнь без зарубежных денег

Еще одним ударом для российских компаний стало отключение доступа к зарубежным рынкам капитала и финансирования. Американские и британские фондовые площадки прекратили торги акциями созданных в России компаний, включая сектор высоких технологий. Среди них "Мобильные Телесистемы" (МТС), Yandex (владелец российского "Яндекса"), АФК "Система" (владелец МТС и совладелец Ozon), Ozon, VK, headhunter, ЦИАН, Qiwi, Nexters.

Иностранные инвесторы также поспешили избавиться от российских активов. Так, южно-африканский холдинг Naspers продал площадку объявлений Avito (сумма сделки составила 150 млрд руб.) и бесплатно отдал свою долю в VK самой компании. Goldman Sachs продал свою долю в ЦИАН, а Baring Vostok находится в процессе продажи своей доли в Ozon. Естественно, о кредитах на Западе также можно забыть.

На этом список проблем российской ИТ-отрасли не заканчивается. Ко всему прочему отрасль столкнулась еще и с оттоком кадров. ИТ-специалисты сами по себе весьма мобильны: в базовом варианте они могут работать из любой точки мира, где есть стабильный доступ в интернет. Например, у автора этих строк есть знакомый программист, который раньше работал на американскую компанию, находясь в Доминикане. Затем, заскучав, вернулся в Россию, встретил в ночном клубе турчанку, влюбился в нее и переехал в Стамбул.

Весной 2022 года начался массовый отток ИТ-специалистов из России. ИТ-хабы стали спонтанно образовываться в таких неочевидных для этого странах, как Армения, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан… Миграции способствовали и западные компании, которые, уходя из России, на чартерных самолетах вывозили своих сотрудников из России и предоставляли "пакеты релокации". Новая волна ИТ-миграции началась осенью 2022 года после объявления в России частичной мобилизации. Количество уехавших ИТ-специалистов оценивалось в 100 тыс. человек.

Жизнь продолжается

А итог таков, что принципиально для россиян ничего не поменялось: экономика страны выстояла, критическая инфраструктура продолжила работать, бесперебойно функционирует банковский сектор и телекоммуникационная отрасль. Инфраструктура электронного правительства, которая подверглась беспрецедентной хакерской атаке весной 2022 года, после некоторых перебоев также продолжила работу в привычном режиме.

В первую очередь, российские власти предприняли ряд точеных шагов для стабилизации дел в ИТ-отрасли. В частности, помощь была оказана ведущим интернет-компаниям Yandex, VK, Ozon. После прекращения торгов их акциями на западных фондовых площадках указанные компании столкнулись с угрозой дефолта, так как владельцы выпущенных ими облигаций получили возможность предъявить их к досрочному выкупу.

Общий объем соответствующей задолженности составлял $2,4 млрд. Но при поддержке правительства они смогли расплатиться с владельцами облигаций — компаниям был предоставлен льготный кредит на сумму 130 млрд руб. А президент Владимир Путин поручил правительству создать условия для привлечения ими средств в объемах не меньше, чем удавалось на зарубежных рынках.

Кроме того, Минцифры весной 2022 года пролоббировало предоставление отсрочки от службы в армии для ИТ-специалистов. А осенью 2022 года для них и связистов была введена отсрочка от частичной мобилизации. Министр цифрового развития Максут Шадаев лично обходил военкоматы и "вытаскивал" профильных специалистов.

Как государство поддерживает ИТ-отрасль

О необходимости поддержки ИТ-отрасли в коридорах власти заговорили еще в середине нулевых годов, хотя тогда отрасль и так неплохо развивалась, в том числе и за счет кооперации с Западом. При поддержке государства были реализованы сразу две программы строительства в регионах "хабов" для привлечения ИТ-специалистов: программа технопарков и программа Особых экономических зон.

С 2010 года ведется строительство иннограда Сколково, в который в том числе входят вуз Сколтех и фонд, выдающий гранты высокотехнологичным компаниям. В 2015 году в Татарстане создан отдельный город для айтишников — Иннополис, в которым также есть собственный вуз. Иннополис стал первым городом, построенным с нуля в "новой России". В последние годы ведется строительство научной долины в МГУ.

В 2007 году был создан фонд Росинфокоминвест, который должен был финансировать ИТ-компании. Фактически он так и не заработал, но через десять лет ему на смену пришел Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), активно предоставляющий гранты на ИТ-разработки. В 2013 году по инициативе Владимира Путина был создан Фонд развития интернет-инициатив, который занимается финансированием стартапов.

В середине 2000-х в России был введен специальный налоговый режим для ИТ-компаний, предполагающий льготы по уплате взносов в страховые фонды. Изначально он распространялся на экспортеров ПО, но затем на всех его разработчиков.

В 2020 году в ИТ-отрасли был проведен налоговый маневр: страховые взносы были снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль — с 20% до 3%. Соответствующая инициатива исходила от премьер-министра Михаила Мишустина, который, будучи в прошлом айтишником, понимает всю значимость поддержки отрасли. Тогда же в правительстве был принят отдельный план по развитию отрасли по различным направлениям, за его разработку отвечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2017 году была принята программа "Цифровая экономика", впоследствии получившая статус национальной. В настоящий момент в нее входит семь базовых федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии", "Нормативное регулирование", "Подготовка кадров для цифровой экономики" и "Искусственный интеллект".

На реализацию одного только федерального проекта "Искусственный интеллект" до 2024 года планируется выделить 36 млрд руб. Отдельно была принята Национальная стратегия в области искусственного интеллекта.

В рамках проекта "Цифровые технологии" был выбран ряд высокотехнологических направлений, для развития которых были написаны отдельные дорожные карты. Среди них беспроводная связь (включая сотовые сети четвертого и пятого поколений), искусственный интеллект, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, технологии распределенных реестров, интернет вещей, новые производственные технологии и новые коммуникационные технологии.

Параллельно в рамках Национальной технологической инициативы также были подготовлены дорожные карты по развитию ряда перспективных направлений: беспилотной авиации, цифровой морской навигации, интеллектуальных транспортных систем, цифровой энергетики, высокотехнологичной медицины, новых производственных технологий и нейросети.

Сложный путь импортозамещения

Краеугольным камнем в вопросе поддержки ИТ-отрасли стало импортозамещение, то есть разработка отечественных продуктов, способных заместить иностранные аналоги, и формирование спроса на них. Этот процесс стартовал в России в 2015 году. Тогда, после воссоединения России с Крымом, уже началось охлаждение отношений России с западными странами. Против Крыма были введены "цифровые санкции": заблокирован доступ к ряду интернет-сервисов, а также введен запрет на поставку на полуостров высокотехнологического оборудования.

Тогда же российские власти осознали глубину проблемы зависимости от иностранных технологий и запустили масштабную программу импортозамещения, которая в том числе коснулась и ИТ-сферы. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) создало Реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Госструктуры и подконтрольные государству компании при закупке ПО в первую очередь обязали отдавать приоритет продуктам из этого реестра. За соблюдением законности соответствующих процедур следит Центр компетенций в области ИКТ (ЦКИТ), возглавляемый бывшим замминистра связи Ильей Массухом.

Поскольку "глобальной катастрофы" не предвиделось, отрасль в сторону импортозамещения не двинулась. Известен случай, когда в 2021 году "Транснефть" хотела закупить ПО от Microsoft на 600 млн руб., а после получения замечаний от надзорного органа о необходимости переходить на отечественное ПО поставила под сомнение компетенцию самого центра.

Правила включения ПО в Реестр периодически корректируются. Идут дискуссии вокруг того, стоит ли включать туда продукты с открытым исходным кодом, которые нельзя считать подлинно российскими. Недовольство некоторых экспертов вызывает включение в него внутренних продуктов компаний, чьей основной сферой деятельности ИТ не является.

Параллельно Минпромторг создало Реестр радиоэлектронного оборудования, частью которого стал Реестр телекоммуникационного оборудования. Продукция, представленная в этих реестрах, также имеет преимущество при госзакупках. В 2015 году для каждого типа продукции были введены критерии, при соблюдении которых она считается российской. Причем с течением времени требование о доли российских комплектующих только усиливается.

Для микроэлектронной продукции было введено разделение на микросхемы первого и второго уровня. Микроэлектроника разделяется на два уровня. Микросхемы первого уровня производятся в России. Микросхемы второго уровня производятся за рубежом, но разрабатываются в России, и права на них принадлежат россиянам.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила, что сети следующего, пятого поколения сотовой связи (5G), должны строиться на отечественном оборудовании. Аналогичное решение было принято и в отношении узкополосных беспроводных сетей интернета вещей. Кроме того, ГКРЧ обязала телекоммуникационных операторов сетей четвертого поколения (4G) с 2023 года переходить на отечественное оборудование.

Операторов связи также обязали перейти на использование отечественных средств хранения данных (СХД) при выполнении требований антитеррористического законодательства. А весной 2022 года Владимир Путин своим Указом запретил госорганам и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации из недружественных стран. С той же даты госорганам запрещается закупать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры (КИИ). К ней относятся сети связи, предприятия ТЭК и атомной энергетики, химической промышленности, банки, наука, здравоохранение, транспорт и т. д.

Российское ПО и его перспективы

В российской ИТ-отрасли есть сферы, в которых нет необходимости проводить импортозамещение. В частности, это антивирусы. Продукт "Лаборатории Касперского" — "Антивирус Касперского", как уже отмечалось, является одним из лучших в мире. Также есть и альтернативная разработка — DrWeb. Поэтому уход зарубежных антивирусных компаний для России не страшен.

За последние годы появился ряд продуктов, направленных на решение задачи импортозамещения. Один из них — это "МойОфис", являющийся полноценной заменой Microsoft Office. Дополнительно компания на средства гранта от РФРИТ создала систему корпоративной электронной почты. Кстати, недавно "МойОфис" перешел под контроль "Лаборатории Касперского". Другой отечественный продукт этого направления — R7.

В сфере баз данных одним из примеров отечественных продуктов является PostgresSQL. Изначально он создавался на базе открытого исходного кода, но затем группа российских инвесторов превратила его в коммерческую разработку.

В сфере операционных систем чисто российской разработки нет. Но в этом и нет необходимости — созданная с нуля операционная система не будет востребована из-за отсутствия для нее ПО. В то же время есть операционная система с открытым кодом Linux. На ее базе создано немало российских дистрибутивов, например, "Астралинукс", BaseAlt, "Роса", "Рэд ОС" и др. Соответствующие разработки включены в Реестр российского ПО. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выбрать несколько базовых дистрибутивов Linux и обязать участников реестра делать свои продукты совместимыми с ними. Кроме того, предлагается сами дистрибутивы Linux портировать на российские процессоры "Эльбрус" и "Байкал".

Существует также созданная с нуля KasperskyOS от "Лаборатории Касперского". Но она ориентирована на узкий сегмент активных сетевых устройств, которым требуется высокая степень защиты. В области корпоративных информационных систем (ERP) лидирующим российским разработчиком является 1С. Теперь, после ухода западных конкурентов, компания намерена усилить развитие своих продуктов и потратить на это 6 млрд руб.

Сложнее обстоят дела с мобильными устройствами. В России есть своя мобильная операционная система "Аврора" (бывшая Sailfish). За ее основу были взяты разработки финской Jolla, созданной выходцами из Nokia. В 2020-21 годах ОС применялась при организации Всероссийской переписи населения: для переписчиков было закуплено несколько тысяч планшетов из ОС "Аврора". Сами планшеты также были отечественного производства. Однако дальнейшее развитие системы ограничивается парком доступных устройств и отсутствием ПО.

Самой популярной мобильной ОС является Android. Проблемы с ней начались в прошлом году: из магазина приложений Google Play исчезли приложения попавших под санкции структур (например, "Сбербанк", ВТБ и др). Кроме того, стала невозможна в принципе оплата приложений.

Для решения этой проблемы правительство поручили создать собственный национальный репозиторий. За реализацию задачи взялся холдинг VK, который уже запустил собственный магазин приложений для Android RuStore. Схожие проблемы с доступностью приложений наблюдаются и с iOS, только здесь сторонний репозиторий уже не создать. Отметим, что ранее собственный репозитарий для Android создавал "Яндекс". Но в те времена он не был востребован, и проект был закрыт.

Отметим, что VK имеет целый ряд проектов в области импортозамещения. Так, холдинг развивает собственную систему управления базами данных Tarantool. VK создает платформу коммуникаций для госведомств, которая должна избавить чиновников от необходимости использовать зарубежные мессенджеры, VK Teams. В ее разработку будет вложено 960 млн руб.

Кроме того, VK решил создать собственный игровой движок, который должен обеспечить российским разработчикам игр возможность продолжения работы в условиях ухода из России зарубежных игровых платформ. Инвестиции в проект составят 1,17 млрд руб. Минцифры пообещало оказать поддержку этому проекту, так как власти заинтересованы в развитии игровых разработок в России.

За развитие проектов в области импортозамещения в сфере ИТ активно взялся и "Ростелеком". Компания предложила ряд проектов на общую сумму более 6 млрд руб. В том числе "Ростелеком" намерен создать платформу для разработки ПО "Яга", которая заменит ушедшие из России продукты компании Atlassian. Также "Ростелеком" будет развивать систему управления отношениями с клиентами "CRM Декомпозиция", мультимедийную платформу интеграции сервисов и услуг V3 Services, решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами СЭД+, систему виртуализации и публикации приложений Basis, систему планирования инвестиционной деятельности и другие.

Разработкой собственных продуктов решил заняться и "Сибур". После ухода западных поставщиков решений в сфере Real Time Oprimiser "Сибур" будет самостоятельно создавать им альтернативу. ВТБ вложит в разработку средств защиты информации 1 млрд руб.

В конце 2022-го — начале 2023-го годов правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила ряд новых дорожных карт по развитию высокотехнологических направлений. Среди них "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Новое индустриальное ПО", "Новое общесистемное ПО", "Искусственный интеллект", "Космические технологии" и т. д. Соответствующие работы курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На реализацию проектов в области разработки телекоммуникационного оборудования планируется потратить 84 млрд руб. (в том числе 52,6 млрд руб. — из федерального бюджета). По итогам реализации дорожной карты в России должна появиться вся номенклатура оборудования для мобильных сетей второго, четвертого, пятого поколения связи с перспективой запуска сетей шестого поколения. В области индустриального ПО затраты составят 217 млрд руб. (в том числе 27,3 млрд — из федерального бюджета), в области общесистемного ПО только из внебюджетных источников будет потрачено 71,5 млрд руб.

Вместо заключения

Назад дороги нет. Мир прежним не станет, а сотрудничество России с Западом в обозримом будущем не возобновится. Что бы было, если бы события продолжали развиваться по прежнему сценарию? Россия все больше бы зависела от иностранных технологий. Некоторые российские технологии пробивались бы на западные рынки, но их ждала перспектива быть приобретенными иностранными инвесторами. Также продолжалась бы утечка мозгов из России.

Важно отметить, что если западные правительства активно продвигали присутствие своих компаний на российском рынке, то видеть российские компании на своих рынках они не очень хотели. Так, гонения на "Лабораторию Касперского" начались еще задолго до разрыва отношений. В США госорганам запретили закупать продукты этой компании. Европарламент принял отдельную резолюцию против "Лаборатории Касперского", ограничения на работы компании также вводились в Великобритании и странах Прибалтики.

В США санкций против российских компаний, работающих в области информационной безопасности, Positive Technologies и Digital Security были введены несколько лет назад. Как отмечал основатель Digital Security Илья Медведовский, компания нашла порядка 800 уязвимостей в программном и аппаратном обеспечении западных вендоров, которые, видимо, были "чьи надо уязвимости".

Несмотря на санкции, Positive Technologies в конце 2021 года провела IPO на Московской бирже. По итогам 2022 года выручка компании увеличилась почти в два раза, до 13,8 млрд руб., чистая прибыль — в 4 раза, до 5 млрд руб. Компания планирует направить на выплату дивидендов 3,75 млрд руб. Это следствие ухода с нашего рынка зарубежных разработчиков решений в сфере информационной безопасности. Жить в новых реалиях вполне возможно.