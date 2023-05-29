В Самаре встали трамваи из-за задымления вагона

В Самаре утром 29 мая временно встало движение трамваев в Кировском районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"В 06:53 было задымление в трамвае в районе пересечения Кирова и Физкультурной. Трамвай был остановлен и обесточен, — прокомментировали в департаменте. — Пассажиры, которых в салоне трамвая было не больше 10 человек, вышли на улицу. Инцидент ликвидирован штатным огнетушителем до прибытия пожарной бригады. На месте работают ремонтники, чинят контактную сеть, движение будет восстановлено в течение часа".
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.