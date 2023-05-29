В Самаре встали трамваи из-за задымления вагона

В Самаре утром 29 мая временно встало движение трамваев в Кировском районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"В 06:53 было задымление в трамвае в районе пересечения Кирова и Физкультурной. Трамвай был остановлен и обесточен, — прокомментировали в департаменте. — Пассажиры, которых в салоне трамвая было не больше 10 человек, вышли на улицу. Инцидент ликвидирован штатным огнетушителем до прибытия пожарной бригады. На месте работают ремонтники, чинят контактную сеть, движение будет восстановлено в течение часа".