Самарские таможенники победили в кинологических соревнованиях Приволжского региона

Сотрудники Самарской таможни заняли первое место в командном зачете соревнований по многоборью среди кинологов Приволжского региона.

Команду Самарской таможни представляли главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела №1 Самарской таможни Нина Курдова с бельгийской овчаркой Легио Феррата Егермейстер и старший государственный таможенный инспектор кинологического отдела №2 службы по Оренбургской области Самарской таможни Денис Струц с немецкой овчаркой по кличке Лавина Аус Ден Бирхоф.

Судьи оценивали "послушание" и "поиск имитаторов наркотических средств и денежных знаков". Набрав 523 балла, самарские таможенники стали первыми. В индивидуальном зачете Денис Струц и его "напарница" заняли первое место по поиску денег.

Теперь победители войдут в команду, которая будет представлять регион на чемпионате ФТС России. В 2023 г. там впервые участвуют собаки, обученные поиску денег.

Всего в соревнованиях по многоборью среди кинологов Приволжского региона участвовали шесть команд. Соревнование проходило на базе Регионального кинологического центра Приволжского таможенного управления в пос. Формальный Кинельского района.