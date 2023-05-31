В Самаре выделили 10 млн рублей на установку пляжных навесов и детских игровых комплексов

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который окажет услуги по содержанию зон рекреации пляжей Самары и установит пляжное оборудование.
Начальная цена контракта - 10 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 июня.
Подрядчик должен будет провести работы в два этапа: доставить, разгрузить и смонтировать оборудование в течение двух недель с момента заключения контракта; с 15 сентября по 1 октября 2023 года демонтировать пляжное оборудование и вывезти его на место хранения.
В техзадании отмечается, что нужно поставить 11 пляжных теневых навесов размером 21×6 метров и три детских игровых комплекса, два из которых должны быть выполнены в форме парусника и один - в форме двухъярусной подводной лодки.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!