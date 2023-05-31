В Самаре выделили 10 млн рублей на установку пляжных навесов и детских игровых комплексов

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который окажет услуги по содержанию зон рекреации пляжей Самары и установит пляжное оборудование.

Начальная цена контракта - 10 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 июня.

Подрядчик должен будет провести работы в два этапа: доставить, разгрузить и смонтировать оборудование в течение двух недель с момента заключения контракта; с 15 сентября по 1 октября 2023 года демонтировать пляжное оборудование и вывезти его на место хранения.

В техзадании отмечается, что нужно поставить 11 пляжных теневых навесов размером 21×6 метров и три детских игровых комплекса, два из которых должны быть выполнены в форме парусника и один - в форме двухъярусной подводной лодки.